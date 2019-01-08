Россия создала новую систему стыковки кораблей к МКС

«Российские космические системы» завершили производство и испытания новой системы стыковки кораблей к Международной космической станции, сообщается на сайте холдинга.

Отмечается, что «Курс-МКП» значительно превосходит по точности и энергоэффективности аппаратуру, которая эксплуатируется на МКС сегодня.

Система стыковки «Курс»

Аппаратура системы стыковки состоит из активной «Курс-А» и пассивной части «Курс-П». Активная часть устанавливается на космических кораблях и измеряет все параметры взаимного сближения и стыковки. Пассивная часть расположена на МКС, она принимает сигналы от активной, ретранслирует и передает информацию о скорости и дальности на пульт космонавтам.

Система «Курс» в разных модификациях успешно используется в космической технике с 1986 года. Аппаратура разработана на Украине и до 2002 года производилась на киевском предприятии «Элмис».

С 2002 года аппаратура производится в России с использованием украинских комплектующих.

С 2003 года велась разработка импортонезависимой цифровой, а не аналоговой, как в предшественнице, версии системы стыковки — «Курс-НА» (новая активная). Ее первые испытания прошли в 2012 году. С 2015 года она устанавливается на все российские грузовые, а с 2016 года и на пилотируемые корабли.

Тогда же, в 2016 году, стало известно о разработке системы «Курс-МКП», которая заменит используемую на Международной космической станции «Курс-П». Новая аппаратура легче и в три раза экономичнее по энергопотреблению, чем аналог предыдущего поколения.