Носитель «Калибров» малый ракетный корабль «Буря» принят в состав ВМФ
Носитель крылатых ракет «Калибр-НК» малый ракетный корабль «Буря» принят в состав Военно-морского флота (ВМФ). Об этом сообщила пресс-служба Балтийского флота.
«В Балтийске состоялась торжественная церемония подъема военно-морского флага и ввода в состав ВМФ малого ракетного корабля (МРК) „Буря“ проекта 22800 „Каракурт“, построенного для Балтийского флота на судостроительном заводе „Пелла“, — рассказали в пресс-службе. — Корабль является носителем комплекса крылатых ракет „Калибр-НК“, оснащен зенитным ракетно-артиллерийским комплексом „Панцирь-М“, современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, навигации, радиоэлектронной борьбы, противодиверсионным вооружением».
В торжественной церемонии приняли участие командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин, представители руководства судостроительного предприятия, военнослужащие соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы, представители духовенства.
На церемонии был зачитан приказ главнокомандующего ВМФ адмирала флота Александра Моисеева, согласно которому МРК включен в состав Балтийского флота.
Ритуал первого подъема Андреевского флага произвел командир МРК капитан 3-го ранга Артем Кузичкин. Одновременно с подъемом Андреевского флага спустили государственный флаг Российской Федерации, который передали ответственному сдатчику корабля.
Приему нового корабля в состав ВМФ России предшествовало успешное проведение заводских ходовых и государственных испытаний. Они проходили на морских полигонах Балтийского флота. В частности, экипаж корабля совместно с представителями завода-изготовителя провели в Балтийском море маневренные и скоростные испытания, проверили работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств, а также его вооружения.
