Импортозамещенный «Суперджет» выполнил 80% сертификационных полетов
Импортозамещенный Superjet, созданный Объединённой авиастроительной корпорацией, выполнил 80% сертификационных полётов. Завершить сертификацию планируется в этом году, после чего начнутся серийные поставки.
По программе МС-21 выполнена треть сертификационных полётов. Испытания планируется полностью завершить в первом квартале следующего года, затем начнётся серийное производство этих воздушных судов, сообщили в Ростехе.
