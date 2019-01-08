Компания Tinger отправила в Европу новую партию техники

Как сообщила пресс-служба компании Тингер очередная партия вездеходов в декабре 2018 года была изготовленна компанией и отправлена в Германию.

Также в декабре 2018 года в Польшу был поставлен колесный вездеход TINGER ARMOR.

Компания Тингер производит серийные многофункциональные вездеходы с 2008 года, модернизирует производство увеличивая выпуск продукции и расширяет модельный ряд вездеходов и прицепов.

Компании TINGER присвоен международный сертификат соответствия системы менеджмента качества вездеходной техники. Соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.