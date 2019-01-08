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Экспорт

Компания Tinger отправила в Европу новую партию техники

  •  © tinger.ru

Как сообщила пресс-служба компании Тингер очередная партия вездеходов в декабре 2018 года была изготовленна компанией и отправлена в Германию.

Также в декабре 2018 года в Польшу был поставлен колесный вездеход TINGER ARMOR.

Компания Тингер производит серийные многофункциональные вездеходы с 2008 года, модернизирует производство увеличивая выпуск продукции и расширяет модельный ряд вездеходов и прицепов.

Компании TINGER присвоен международный сертификат соответствия системы менеджмента качества вездеходной техники. Соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

  •  © tinger.ru

  •  © tinger.ru

  •  © tinger.ru

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http://tinger.ru/company/news/novaya-partiya-vezdexodov-soshla-s-konvejera-zavoda-tinger-i-otpravilas-v-germaniyu/

Tinger, вездеходы
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