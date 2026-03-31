Новинка! Промышленный вездеход снегоболотоход 2026
В Волжском, Волгоградской области запустили производство уникальных снегоболотоходов, вездеходов Нексат. Новинку представило предприятие НЕКСАТ созданное при участии ФРП и Минпромторга в 2026 году. Вездеходы оснащаются:
— бетономешалкой;
— манипулятором;
— автобусом (машина эвакуации, мобильный штаб, скорая помощь)
— Фервердер;
— Самосвал;
— Вездеходный тягач до 20 тонн.
Технические характеристики:
Двигатель на выбор: ЯМЗ 534 / Isuzu — 150 л.с.
КПП: ГАЗ / Isuzu
Мосты: Корпус моста ГАЗ. Редуктор и полуоси Собственной разработки
Воздушная система: Россия, Италия, Германия, Китай
Рама собственной разработки. Облегченная!
Применение вездеходов расширяют возможности строительства Федерального назначения, а также применение техники для нужд Министерства Обороны РФ.
