MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
5 дней назад 5632
51
ТД NXT Производство

Новинка! Промышленный вездеход снегоболотоход 2026

В Волжском, Волгоградской области запустили производство уникальных снегоболотоходов, вездеходов Нексат. Новинку представило предприятие НЕКСАТ созданное при участии ФРП и Минпромторга в 2026 году. Вездеходы оснащаются:

— бетономешалкой;

— манипулятором;

— автобусом (машина эвакуации, мобильный штаб, скорая помощь)

— Фервердер;

— Самосвал;

— Вездеходный тягач до 20 тонн.

Технические характеристики:

Двигатель на выбор: ЯМЗ 534 / Isuzu — 150 л.с.

КПП: ГАЗ / Isuzu

Мосты: Корпус моста ГАЗ. Редуктор и полуоси Собственной разработки

Воздушная система: Россия, Италия, Германия, Китай

Рама собственной разработки. Облегченная!

Применение вездеходов расширяют возможности строительства Федерального назначения, а также применение техники для нужд Министерства Обороны РФ.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Комментарии 5

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • 3
    Нет аватара Gipsy31.03.26 23:44:51

    ФОрвардер…машина для транспортировки леса с делянок

    #1314328
  • 1
    Нет аватара alexm02.04.26 12:41:42

    Крутая штуковина, а днище то нормально защитили?

    #1314417
  • 0
    Владимир Козлов Владимир Козлов02.04.26 16:42:25

    Какая интересная техника. Многофункциональная и походу вполне серийная. Кабина отлично выглядит, обзор там великолепный. Единственное, что мне непонятно, почему задние колёса не прикрыты как полагается, грязь летит и вся машина засирается. Неужели неприкрытые колёса можно хоть чем-то обосновать? Спасибо разработчикам и успехов!!!

    #1314436
    Нет аватара Vlad77703.04.26 14:18:17

      Грязь будет попадать под защиту и там скапливаться, и запрессовываться, будет мешать ходу колес, её нужно будет постоянно вычищать, а в данном случае грязь сама будет отлетать от колёс естественным путём, а то, что машина будет пачкаться, так это ничего страшного, она и предназначена для грязи… ИМХО

      #1314474
  • 0
    Владимир Козлов Владимир Козлов02.04.26 16:47:08

    И кстати, в тексте отсутствует источник. Даже если это в личном блоге и полностью авторская статья, хотелось бы видеть хоть какие-то ссылки. Спасибо.

    Отредактировано: Владимир Козлов~16:56 02.04.26
    #1314437