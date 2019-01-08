Новый автогидроподъемник АГП-20Т от завода коммерческого транспорта «РУСКОМТРАНС»

Завод коммерческого транспорта «РУСКОМТРАНС» изготовил телескопический автогидроподъемник АГП-20Т серии compact на шасси автомобиля ГАЗ-С42R33 NEXT c двухрядной кабиной. Автомобиль предназначен перевозки и подъема людей с инструментом для выполнения строительных и электромонтажных работ на высоте до 19,5м. Отличительной особенностью такой конфигурации является сохранение колесной базы.





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© ruscomtrans.ru



© ruscomtrans.ru



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Технические характеристики:

• Транспортное положение люльки: над кабиной;

• Конструкция стрелы: основная телескопическая стрела с двумя выдвижными телескопическими секциями с цепной синхронизацией;

• Высота зоны обслуживания 19,5м

• Высота подъема 19,0м;

• Максимальная грузоподъемность 300 кг ;

• Максимальный рабочий вылет 13,5м;

• Угол поворота колонны 390°, ограниченный;

• Алюминиевая люлька, 1400×700×1100 мм;

• Угол поворота люльки ±60°;

• Электроизоляция люльки до 1000 В ;

• Система управления (пульты) гидравлическая управление с земли и из люльки без электрогидравлических компонентов;

• Запуск и остановка двигателя автомобиля из люльки;

• Кнопка аварийного отключения на пультах;

• Автоматическое гидравлическое выравнивание люльки;

• 4 стабилизатора с датчиками положения опор;

• Электрические кабели защищены и приложены внутри стрелы автогидроподъемника, что обеспечивает их надежную защиту от механических повреждений в процессе работы;

• Цепная синхронизация выдвижения телескопических секций;

• Насос для аварийного опускания стрелы;

• Розетка в люльке 230 В.