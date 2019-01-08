Новый автогидроподъемник АГП-20Т от завода коммерческого транспорта «РУСКОМТРАНС»
Завод коммерческого транспорта «РУСКОМТРАНС» изготовил телескопический автогидроподъемник АГП-20Т серии compact на шасси автомобиля ГАЗ-С42R33 NEXT c двухрядной кабиной. Автомобиль предназначен перевозки и подъема людей с инструментом для выполнения строительных и электромонтажных работ на высоте до 19,5м. Отличительной особенностью такой конфигурации является сохранение колесной базы.
Технические характеристики:
• Транспортное положение люльки: над кабиной;
• Конструкция стрелы: основная телескопическая стрела с двумя выдвижными телескопическими секциями с цепной синхронизацией;
• Высота зоны обслуживания 19,5м
• Высота подъема 19,0м;
• Максимальная грузоподъемность 300 кг ;
• Максимальный рабочий вылет 13,5м;
• Угол поворота колонны 390°, ограниченный;
• Алюминиевая люлька, 1400×700×1100 мм;
• Угол поворота люльки ±60°;
• Электроизоляция люльки до 1000 В ;
• Система управления (пульты) гидравлическая управление с земли и из люльки без электрогидравлических компонентов;
• Запуск и остановка двигателя автомобиля из люльки;
• Кнопка аварийного отключения на пультах;
• Автоматическое гидравлическое выравнивание люльки;
• 4 стабилизатора с датчиками положения опор;
• Электрические кабели защищены и приложены внутри стрелы автогидроподъемника, что обеспечивает их надежную защиту от механических повреждений в процессе работы;
• Цепная синхронизация выдвижения телескопических секций;
• Насос для аварийного опускания стрелы;
• Розетка в люльке 230 В.