В Подмосковье открылись 3 новые школы

В Мытищах открылась новая школа

9 января начался первый учебный день в школе № 34 г. Мытищи Московской области.

Новая школа № 34 будет иметь естественно-научное направление, она расположена в жилом микрорайоне «Ярославский» в Мытищах. Проектом предусмотрено 1050 учебных мест. Здесь будут сформированы профильные классы по биологии, химии, математике и информатике.

9 января в Истре Московской области открылся блок начальных классов в школе № 3

Это позволило полностью ликвидировать вторую смену в школе.

Новое здание рассчитано на 400 учащихся. Проектом в новом блоке предусмотрены 16 учебных классов, кабинет робототехники, спортзал, актовый зал на 495 мест, столовая на 288 посадочных мест с пищеблоком, кабинеты логопеда и психолога, кабинет психологической разгрузки. На прилегающей территории установлены детские игровые комплексы, обустроены тротуары, места для отдыха, выполнено благоустройство территории.

Общая площадь трехэтажного учебного корпуса составляет порядка 9,5 тыс. м2.

Строительство пристройки к Истринской СОШ № 3 началось в 2017 году в рамках госпрограммы «Образование Подмосковья на 2017-2025 годы», а также муниципальной программы «Развитие образования и воспитания детей городского округа Истра в 2017-2021 годах».

В Пушкино Московской области открылось новое здание школы

Пристройка к зданию школы № 1 открылась в подмосковном Пушкино.

Площадь пристройки составляет 5,5 тыс. ми позволяет дополнительно разместить около 500 учащихся. В пристройке полностью оснащены мебелью и всем необходимым оборудованием 17 учебных кабинетов, библиотека, медкабинет и два отличных спортзала.

Всего в 2019 году подмосковные власти планируют открыть в Московской области 24 школы, что позволит заметно сократить вторую смену в школах региона.

http://inmytishchi.ru/nov...ishchi-otkryta-s-yanvarya

http://pushkino.tv/news/o...razovanie-i-nauka/138779/