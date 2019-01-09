Польша в 2018 году импортировала из России рекордные 11 млн тонн угля

Россия в прошлом году стала крупнейшим иностранным поставщиком в Польшу каменного угля, отправив в республику за 10 месяцев 2018 года рекордные 11,18 млн тонн этого энергоносителя. Об этом сообщается в среду на информационном портале польского издания Dziennik Gazeta Prawna.

По информации газеты, «польские компании не в состоянии покрыть спрос». «Уже не только теплоснабжение, но и энергетика вынуждена использовать уголь из России, — пишет издание. — Импорт угля в прошлом году составил 18-19 млн тонн, 70% из которых поступило из России».

В 2017 году Польша импортировала 13,3 млн тонн угля, включая 8,7 млн тонн из России.

Польские шахты не справляются

Как пишет издание, «несмотря на докапитализацию в размере более 3 млрд злотых ($0,8 млрд) Польской горнодобывающей группы — главного производителя угля для электростанций, энергетический сектор не может рассчитывать на покрытие спроса за счет внутренних ресурсов». По имеющимся неофициальным данным, компании удалось добыть в минувшем году около 27 млн тонн угля.

Тем временем за 10 месяцев 2018 года в Польшу поступило 15,73 млн тонн иностранного угля, в том числе 11,18 млн тонн из России. «Это абсолютный рекорд», — подчеркнуло издание. Как ожидается, итоговый показатель импорта угля может превысить 20 млн тонн.

Быстрые поставки

Уголь из России покупается польскими компаниями на основании спотовых контрактов, когда внутренние поставщики их подводят. Поездом такие поставки осуществляются в течение 2-3 недель. Кораблям, перевозящим уголь морским путем, приходится ждать 5-6 недель. Пропускная способность портов и необходимость перезагрузки энергоносителя на поезда для доставки к электростанциям приводят к тому, что по показателям объемов и скорости поставок у России нет конкурентов.