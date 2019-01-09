В авиационный полк ЗВО поступили первые истребители Су-35

Пара новейших многоцелевых истребителей Су-35 совершила перелет с завода-изготовителя в Комсомольске-на-Амуре на аэродром постоянного базирования Западного военного округа, расположенный в Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба округа.

«Первые экипажи осуществили перелет на дальность более девяти тысяч километров с тремя дозаправками на оперативных аэродромах Центрального и Восточного военных округов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ЗВО уточнили, что в ближайшее время экипажи истребителей Су-27, которыми вооружены эскадрильи авиаполка, приступят к переобучению на новый тип самолетов и заступят на боевое дежурство по охране воздушных рубежей северо-запада России.