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Армия и Флот

Военные летчики Челябинской области получили 8 модернизированных вертолетов

  • https://cdnimg.rg.ru/i/gallery/aad2a903/8_999f4fce.jpg
  • https://cdnimg.rg.ru/i/gallery/aad2a903/8_999f4fce.jpg
  •  © cdnimg.rg.ru

Авиационная группировка в Челябинской области усилена вертолетами Ми-8 МТВ-5. Восемь боевых машин получил по гособоронзаказу Центральный военный округ в наступившем году.

Вертолеты будут базировать на базе армейской авиации Упрун. Именно ее военнослужащие занимаются поиском и обеспечивают благополучное возвращение на Землю космонавтов МКС, встречают их на территории Казахстана. За последние 10 лет личный состав авиабазы участвовал почти в 60 операциях и эвакуировал больше двух сотен космонавтов.

«Комиссия военного округа приняла новую технику на заводе в Казани. В ближайшее время вертолеты перебросят в пункт постоянной дислокации», — сообщает пресс-служба ЦВО.

Многоцелевой военно-транспортный Ми-8МТВ-5 может перевозить десантников и до четырех тонн грузов внутри кабины и на внешней подвеске. Также он обеспечивает огневую поддержку сухопутных войск: вертолет можно оснастить комплектом вооружения, как у Ми-24, броневой защитой экипажа и адаптировать под применение техники ночного видения.

 https://rg.ru/2019/01/10/...yxnews&utm_medium=desktop 

Фото: Владислав Белогруд

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https://rg.ru/2019/01/10/reg-urfo/cheliabinskie-voennye-letchiki-poluchili-vosem-vertoletov-mi-8-mtv-5.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Упрун, Челябинская область, Ми-8МТВ-5
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