Московские новости

После реконструкции состоялось открытые железнодорожной платформы Карачарово

Платформу Карачарово построили в 1932 году. Пассажиры ею практически не пользовались: большинство электричек проезжало ее без остановки. Ситуация стала меняться только в 2016-м, когда на расстоянии чуть более 500 метров открылась станция МЦК Нижегородская.

Основные работы по реконструкции Карачарова ОАО «РЖД» выполнило в 2017 — начале 2019 года. Строительство велось в условиях стесненной городской застройки на действующем участке Горьковского направления МЖД, где было интенсивное движение. Чтобы сэкономить время, 19 мая прошлого года платформу закрыли для пассажиров. Взамен работали компенсационные автобусы до платформы Чухлинка.

Строители полностью демонтировали старые платформы Карачарова, возвели две абсолютно новые. Их расположили на 550 метров ближе к станции МЦК и оборудовали навесами от дождя и снега, лавочками, энергосберегающими светильниками, навигационными стелами, лифтами для маломобильных пассажиров и многим другим.

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