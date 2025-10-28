MAX
Kотенко Cергей Новые заводы и цеха

В Москве открылся новый завод строительных конструкций

В Москве открылся новый завод по изготовлению префаб-конструкций для программы реновации, находящийся на Белокаменном шоссе.

Мощность производства позволит ежегодно выпускать конструкции для строительства не менее 500 тысяч квадратных метров жилья. На заводе создали свыше 500 рабочих мест более чем по 35 специальностям.

За последние три года в Москве построили около 100 домов с помощью префаб-конструкций. Такие конструкции позволяют быстрее возводить здания (сроки строительства сокращаются на 30-50%) и повышать их качество (срок эксплуатации сооружений составляет более 100 лет).

Источник: aif.ru

