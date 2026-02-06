Новая штаб-квартира госкорпорации «Роскосмос» в Москве. Здесь под одной крышей планируется объединить конструкторские бюро и предприятия ракетно-космической отрасли. Доминантой НКЦ стал 47-этажный небоскрёб-«ракета» с треугольным силуэтом и шпилем высотой 288 метров.

1. НКЦ расположен в районе Филёвский Парк, на западе Москвы. © img.geliophoto.com

2. НКЦ — один из самых высоких небоскрёбов за пределами делового центра «Москва-Сити».

3. В архитектуре башни читается образ ракеты, устремлённой вверх.

4. Архитектурную концепцию НКЦ определили по результатам конкурса, победителем которого стало бюро UNK project.

5. Небоскрёб НКЦ на закате.

6. В комплексе 86 лифтов, в высотной части расположено 13 скоростных, в том числе 10 двухъярусных, лифтов, обеспечивающих подъем и перераспределение потоков персонала с первого по 20-й и с первого по 46-й этаж.

7. Строительство Национального космического центра началось в 2019 году. Открытие комплекса зданий НКЦ состоялось 13 сентября 2025 года, в рамках празднования Дня города.