Новая штаб-квартира госкорпорации «Роскосмос» в Москве. Здесь под одной крышей планируется объединить конструкторские бюро и предприятия ракетно-космической отрасли. Доминантой НКЦ стал 47-этажный небоскрёб-«ракета» с треугольным силуэтом и шпилем высотой 288 метров.
1. НКЦ расположен в районе Филёвский Парк, на западе Москвы.
2. НКЦ — один из самых высоких небоскрёбов за пределами делового центра «Москва-Сити».
3. В архитектуре башни читается образ ракеты, устремлённой вверх.
4. Архитектурную концепцию НКЦ определили по результатам конкурса, победителем которого стало бюро UNK project.
5. Небоскрёб НКЦ на закате.
6. В комплексе 86 лифтов, в высотной части расположено 13 скоростных, в том числе 10 двухъярусных, лифтов, обеспечивающих подъем и перераспределение потоков персонала с первого по 20-й и с первого по 46-й этаж.
7. Строительство Национального космического центра началось в 2019 году. Открытие комплекса зданий НКЦ состоялось 13 сентября 2025 года, в рамках празднования Дня города.
