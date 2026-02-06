MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 64
Gelio Фотофакты

Национальный космический центр

© img.geliophoto.com

Новая штаб-квартира госкорпорации «Роскосмос» в Москве. Здесь под одной крышей планируется объединить конструкторские бюро и предприятия ракетно-космической отрасли. Доминантой НКЦ стал 47-этажный небоскрёб-«ракета» с треугольным силуэтом и шпилем высотой 288 метров.

1. НКЦ расположен в районе Филёвский Парк, на западе Москвы.

© img.geliophoto.com

2. НКЦ — один из самых высоких небоскрёбов за пределами делового центра «Москва-Сити».

© img.geliophoto.com

3. В архитектуре башни читается образ ракеты, устремлённой вверх.

© img.geliophoto.com

4. Архитектурную концепцию НКЦ определили по результатам конкурса, победителем которого стало бюро UNK project.

© img.geliophoto.com

5. Небоскрёб НКЦ на закате.

© img.geliophoto.com

6. В комплексе 86 лифтов, в высотной части расположено 13 скоростных, в том числе 10 двухъярусных, лифтов, обеспечивающих подъем и перераспределение потоков персонала с первого по 20-й и с первого по 46-й этаж.

© img.geliophoto.com

7. Строительство Национального космического центра началось в 2019 году. Открытие комплекса зданий НКЦ состоялось 13 сентября 2025 года, в рамках празднования Дня города.

© img.geliophoto.com

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: dzen.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт