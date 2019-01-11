В Центральный военный округ по гособоронзаказу поступили два истребителя-бомбардировщика Су-34

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 поступили по гособоронзаказу (ГОЗ) в состав авиационного полка Центрального военного округа в Челябинской области в январе 2019 года. Самолеты перебазированы на пункт постоянной дислокации — аэродром Шагол.

Экипажи самолетов прошли обучение в Липецком центре боевого применения фронтовой авиации, где освоили летную практику, в том числе с элементами высшего пилотажа и подготовились к технической эксплуатации нового типа самолетов.

Ранее сообщалось, что в 2018 году впервые на вооружение Центрального военного округа поступили 16 истребителей-бомбардировщиков Су-34. В Челябинской области сформирована первая в округе эскадрилья подобных современных самолетов.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеорологических условиях. В самолете используется управляемое вооружение класса «воздух — поверхность» и «воздух — воздух» большой дальности с обеспечением многоканального применения. Дальность полета Су-34 — до 4000 км, максимальная скорость — до 1900 км/ч, боевая нагрузка — до восьми тонн. Уровень шума от Су-34 в два раза меньше в сравнении с самолетами более ранних модификаций.