«ОАК» передала в войска партию истребителей Су-57 и бомбардировщиков Су-34

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«Объединенная авиастроительная корпорация» Госкорпорации «Ростех» изготовила и передала Минобороны России очередные самолеты оперативно-тактической авиации. В рамках исполнения гособоронзаказа текущего года в войска отправились новые Су-57 и Су-34.

«Авиастроительные предприятия Ростеха ритмично поставляют в войска авиационную технику. Переданные сегодня самолеты Су-57 и Су-34 скоро займут свое место в строю. Фронтовой бомбардировщик Су-34 ценится летчиками за высокие тактико-технические и боевые характеристики. Истребитель Су-57 — это „король неба“, самая совершенная машина в линейке оперативно-тактических самолетов. Сегодня это единственный в мире авиационный комплекс, который в многодневных боевых условиях доказал право называться истребителем пятого поколения. Он может эффективно работать по самым разным целям с помощью широкого набора высокоточных средств поражения. Малая заметность позволяет ему уничтожать противника даже в условиях противодействия современных систем ПВО», — отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и в сложной помеховой обстановке.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет может работать при огневом и информационном противодействии противника, днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях, на любом географическом театре военных действий. Су-34 применяет неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения. Также может использоваться для выполнения задач воздушной разведки.

«Авиационный комплекс пятого поколения Су-57 и фронтовой бомбардировщик Су-34 — лучшие самолеты в своем классе. Сегодня они решают важнейшие задачи и демонстрируют свою эффективность, преимущества и отличные маневренные и боевые качества, — сказал генеральный директор ОАК Вадим Бадеха. — Наши сотрудники на производственных площадках продолжают ударно работать для обеспечения гособоронзаказа. Со своей стороны, мы гарантируем повышение заработной платы и наращивание социальных программ корпорации в интересах людей».

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