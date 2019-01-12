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Транспорт и логистика

4ЭС5К «Ермак»: самые мощные локомотивы поехали работать на сложнейшие участки РФ

  •  © trainpix.org

Южно-Уральская железная дорога получила в эксплуатацию самые мощные в мире локомотивы. Передача техники осуществлялась в рамках инвестиционный программы ОАО «РЖД».

В локомотивное депо Карталы ЮУЖД передали пять современных и самых мощных в мире локомотивов 4ЭС5К «Ермак». Новую технику будут эксплуатировать только на железнодорожном участке «Карталы-Магнитогорск-Инзер». На данном маршруте имеется очень сложный рельеф и большие высотные перепады — более метров на 1 километр пути.

В пресс-службе Южно-Уральской железной дороги объяснили, что четерыхсекционные «Ермаки» имеют огромную мощность и снабжены оборудованием, улучшающим эксплуатационные характеристики. Теперь не понадобится увеличивать мощность и сцеплять между собой двухсекционные локомотивы для прохода сложных участков местности. 4ЭС5К самостоятельно справятся со всеми сложностями, в том числе при перевозке удлиненных составов или с повышенным весом.

Информационно-транспортное издание «Гудок» уточнило, что в 2018 году на Южно-Уральскую магистраль были поставлены 11 грузовых электровозов 2ЭС6 «Синара» (депо Курган) и пять маневровых локомотивов ТЭМ14 (депо Оренбург).

Локомотив 4ЭС5К «Ермак» разработан ВЭлНИИ в Новочеркасске и производится Новочеркасским электровозостроительным заводом. Грузовой электровоз оснащен коллекторными тяговыми электродвигателями. «Ермак» — поезд нового поколения, пришедший на замену локомотивам ВЛ80. Статус самого мощного и большого в мире электровоза 4ЭС5К получил благодаря увеличению числа секций до четырех и развитию мощности часового режима в 13 120 кВт. Расширенное число секций позволят перевозить сверхтяжелые составы как по равнинам, так и в горной местности.

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Автор: Георгий Павлодубов…Источник: politexpert.net/136940-4es5k-ermak-samye-moshnye-lokomotivy-poekhali-rabotat-na-slozhneishie-uchastki-rf

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Южно-Уральск, электровоз, 4ЭС5К, Ермак
  • Нет аватара Solncevorot
    13.01.1900:18:25

    Эту новость точно человек писал, не искусственный интеллект?

    На данном маршруте имеется очень сложный рельеф и большие высотные перепады — более метров на 1 километр пути.

    Сколько метров?

    Теперь не понадобится увеличивать мощность и сцеплять между собой двухсекционные локомотивы для прохода сложных участков местности.

    Теперь не понадобится сцеплять между собой двухсекционные локомотивы для увеличения мощности при прохождении сложных участков.

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    Хотим грамотно составленных новостей.

    Отредактировано: Solncevorot~00:18 13.01.19
    #1099298
    • Нет аватара Tamplier
      13.01.1900:35:05

      Не, я охотно верю, что на ЮУЖД рельеф намного сложнее, чем на БАМе )))). Тот, кто писал эту новость ведь знает, с чем сравнивать?))))

      #1099301
      • Нет аватара Solncevorot
        13.01.1900:40:28

        Тот, кто писал, не знает русского языка и не умеет составлять предложения. Вдобавок из-за своей небрежности потерял цифру, которая характеризует уклон полотна. Халтура. Это не журналистика, а суповой набор.

        #1099303
  • Нет аватара qwerasdf
    13.01.1900:51:36

    То, что число потеряли, конечно, плохо, но не стоит ругаться из-за стиля. У каждого мозги немного по-своему устроены и построение предложений немного своё. А что до русского языка — в нём нет жёстких правил построения предложений, как в некоторых других языках. И это прекрасно, хоть и вызывает сложности с восприятием иногда.

    Почему-то глядя на логотип РЖД ни разу не прочитал его как РЖД, всё время «ТРУД» вижу. Это у меня одного так или у вас тоже? )

    Отредактировано: qwerasdf~00:53 13.01.19
    #1099304
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