Новая модель полувагона от компании «Алтайвагон» запущена в серийное производство
По сообщению пресс-службы АО «Алтайвагон», компания приступила к выпуску новых полувагонов новой модели 12-2153, выпустив первые полувагоны в конце декабря 2018 года.
Намечено производство 3000 вагонов данной серии. В 2019 году будет изготовлено 100 вагонов.
По сравнению с полувагоном серии модели 12-296-01, у новой модели объем кузова увеличен с 83 м³ до 88 м³.
Полувагон модели 12-2153 максимально унифицирован с моделью 12-296-01, что позволило сократить сроки переналадки технологической оснастки с выпуска одной модели на другую
— Производственный план на год сверстан с учетом объёмов отгрузки вагонов покупателям и минимальным количеством переналадок с выпуска одной модели на другую. Так, переналадка с выпуска модели 12-296-01 на выпуск 12-2153 и обратно должна занимать не более двух смен.- пояснил заместитель начальника производственно-диспетчерского отдела «Алтайвагона» Николай Комаров.
Полувагон с глухими торцевыми стенами и разгрузочными люками в полу предназначен для перевозки грузов, не требующих укрытия от атмосферных осадков, как насыпных, непылевидных, так и перевозимых навалом.
Технические характеристики.
|Грузоподъемность, тонн
|70,00
|Тара минимальная, тонн
|23,00
|Тара максимальная, тонн
|24,00
|Длина, мм
|13920
|Осность
|4
|Осевая нагрузка, тс
|23,50
|Переходная площадка
|нет
|Объем, площадь, м3
|88,00
|Калибровка
|0
|Тележка
|9
|Габарит
|1-Т
|Материал кузова
|10ХНДП, 10ХСНД-3
|Год выпуска
|2018
|Год снятия
|0
|Срок службы, лет
|22
13.01.1922:55:45
13.01.1923:27:32