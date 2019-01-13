Новая модель полувагона от компании «Алтайвагон» запущена в серийное производство

По сообщению пресс-службы АО «Алтайвагон», компания приступила к выпуску новых полувагонов новой модели 12-2153, выпустив первые полувагоны в конце декабря 2018 года.

Намечено производство 3000 вагонов данной серии. В 2019 году будет изготовлено 100 вагонов.

По сравнению с полувагоном серии модели 12-296-01, у новой модели объем кузова увеличен с 83 м³ до 88 м³.

Полувагон модели 12-2153 максимально унифицирован с моделью 12-296-01, что позволило сократить сроки переналадки технологической оснастки с выпуска одной модели на другую

— Производственный план на год сверстан с учетом объёмов отгрузки вагонов покупателям и минимальным количеством переналадок с выпуска одной модели на другую. Так, переналадка с выпуска модели 12-296-01 на выпуск 12-2153 и обратно должна занимать не более двух смен.- пояснил заместитель начальника производственно-диспетчерского отдела «Алтайвагона» Николай Комаров.

Полувагон с глухими торцевыми стенами и разгрузочными люками в полу предназначен для перевозки грузов, не требующих укрытия от атмосферных осадков, как насыпных, непылевидных, так и перевозимых навалом.

Технические характеристики.