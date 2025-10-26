Рославльский вагоноремонтный завод запустил новый цех для удвоения производства
В Смоленской области Рославльский вагоноремонтный завод (РВРЗ) запустил новый производственный цех, что позволит предприятию увеличить объемы производства в два раза — до 7,5 тыс. единиц продукции в год.
Новый цех позволит выпускать современную линейку грузовых вагонов, в том числе полувагоны, платформы и цистерны. Работы по созданию нового производства стартовали в марте 2024 года. В проект вложено более 2,7 млрд рублей.
В 2025 году в цехе запущено производство полувагонов, а со следующего начнется изготовление цистерн для транспортировки различных грузов. Кроме того, здесь производится продукция для железнодорожного подвижного состава.
Предприятие рассчитывает расширить поставки не только внутри России, но и в дружественные страны — в частности в Казахстан, Беларусь и Узбекистан.
