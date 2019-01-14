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Медучреждения

Поликлиника Медногорской городской больницы приступает к работе в обновленных условиях

  •  © minzdrav.orb.ru

После проведенного капитального ремонта и оснащения новым медицинским оборудованием специалисты поликлинической службы городской больницы Медногорска начинают работать в качественно новых, современных условиях.

В трехэтажном больничном корпусе по ул. Советская, 21 размещены взрослая поликлиника на 450 посещений в смену, женская консультация на 100 посещений и дневной стационар на 20 коек, работающий в две смены. В корпусе проведен капитальный ремонт. На эти цели в рамках социального партнерства направлено 195 миллионов рублей.

В поликлинике созданы открытая регистратура, навигация, современный интерьер, удобные кабинеты, уютные холлы, соблюдены нормы «доступной среды».

  •  © minzdrav.orb.ru

  •  © minzdrav.orb.ru

В поликлинике созданы открытая регистратура, навигация, современный интерьер, удобные кабинеты, уютные холлы, соблюдены нормы «доступной среды».

Приобретено и установлено новое оборудование, в том числе цифровой рентгенаппарат на три рабочих места, флюорограф, аппарат УЗИ, видеоэндоскопическая система, дефибриллятор, офтальмологическое оборудование, лор-комбайн для диагностики и лечения лор-заболеваний, медицинская мебель. На эти цели из разных источников (областной бюджет, средства ОМС, в рамках социального партнерства) направлено 29 миллионов рублей.

  •  © minzdrav.orb.ru

  •  © minzdrav.orb.ru

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http://minzdrav.orb.ru/index.php/novosti/2650-poliklinika-mednogorskoj-gorodskoj-bolnitsy-pristupaet-k-rabote-v-obnovlennykh-usloviyakh

модернизация здравоохранения, Оренбургская область
  • Нет аватара termometrix
    14.01.1903:13:12

    В Верхней Пышме после капитального ремонта и модернизации открылось хирургическое отделение ЦГБ стоимость 211 млн руб.

    •  © s11.stc.all.kpcdn.net

    •  © s16.stc.all.kpcdn.net

    •  © s11.stc.all.kpcdn.net

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