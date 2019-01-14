Поликлиника Медногорской городской больницы приступает к работе в обновленных условиях

После проведенного капитального ремонта и оснащения новым медицинским оборудованием специалисты поликлинической службы городской больницы Медногорска начинают работать в качественно новых, современных условиях.

В трехэтажном больничном корпусе по ул. Советская, 21 размещены взрослая поликлиника на 450 посещений в смену, женская консультация на 100 посещений и дневной стационар на 20 коек, работающий в две смены. В корпусе проведен капитальный ремонт. На эти цели в рамках социального партнерства направлено 195 миллионов рублей.

В поликлинике созданы открытая регистратура, навигация, современный интерьер, удобные кабинеты, уютные холлы, соблюдены нормы «доступной среды».

В поликлинике созданы открытая регистратура, навигация, современный интерьер, удобные кабинеты, уютные холлы, соблюдены нормы «доступной среды».

Приобретено и установлено новое оборудование, в том числе цифровой рентгенаппарат на три рабочих места, флюорограф, аппарат УЗИ, видеоэндоскопическая система, дефибриллятор, офтальмологическое оборудование, лор-комбайн для диагностики и лечения лор-заболеваний, медицинская мебель. На эти цели из разных источников (областной бюджет, средства ОМС, в рамках социального партнерства) направлено 29 миллионов рублей.