Новый противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок» поступил на вооружение в состав Тихоокеанского флота, на нем поднят Андреевский флаг, сообщил в понедельник отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

«Во Владивостоке состоялась торжественная церемония подъема Военно-морского флага на новом противодиверсионном катере проекта 21980 „Грачонок“. Новый катер стал уже пятым кораблем этого проекта, который получит Тихоокеанский флот в рамках программы перевооружения», — говорится в сообщении.

«Грачонок» предназначен для борьбы с подводными диверсионно-террористическими силами и средствами и для обеспечения действий боевых пловцов в акватории пункта базирования кораблей. Катер оснащен крупнокалиберными пулеметами, противодиверсионными гранатометами и переносными зенитно-ракетными комплексами. Радиоэлектронное и гидроакустическое вооружение позволяет искать подводные объекты, в том числе малогабаритные и малозаметные, такие, как боевые пловцы.