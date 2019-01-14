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Армия и Флот

«Грачонок» поступил на вооружение в состав Тихоокеанского флота

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  • https://img-fotki.yandex.ru/get/6727/201655053.3d/0_e441f_fd0f7f7c_XXXL.jpg
  •  © img-fotki.yandex.ru

Новый противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок» поступил на вооружение в состав Тихоокеанского флота, на нем поднят Андреевский флаг, сообщил в понедельник отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

«Во Владивостоке состоялась торжественная церемония подъема Военно-морского флага на новом противодиверсионном катере проекта 21980 „Грачонок“. Новый катер стал уже пятым кораблем этого проекта, который получит Тихоокеанский флот в рамках программы перевооружения», — говорится в сообщении.

«Грачонок» предназначен для борьбы с подводными диверсионно-террористическими силами и средствами и для обеспечения действий боевых пловцов в акватории пункта базирования кораблей. Катер оснащен крупнокалиберными пулеметами, противодиверсионными гранатометами и переносными зенитно-ракетными комплексами. Радиоэлектронное и гидроакустическое вооружение позволяет искать подводные объекты, в том числе малогабаритные и малозаметные, такие, как боевые пловцы.

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Армия и флот
  • Нет аватара stasik
    14.01.1913:06:56

    У нас вообще планируют строить авианосцы, эсминцы?

    #1099605
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