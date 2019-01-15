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Судостроение и судоходство

До 37 судов увеличили портфель заказов судоверфи «Звезда»

  •  © ic.pics.livejournal.com

На «Звезде» продолжают работу над заключением новых контрактов.

Портфель заказов судоверфи «Звезда» в Большом Камне по итогам второго полугодия 2018 года увеличили до 37 судов.

НК «Роснефть» является якорным заказчиком, для нее построят 26 судов, в том числе 12 танкеров-челноков ледового класса Arc6 и Arc7, четыре многофункциональных судна снабжения ледового класса, 10 танкеров класса «Афрамакс».

Кроме того, для нужд «Газпрома» будут строить три судна-снабжения, одно судно для перевозки буровых бригад и одно многофункциональное судно обслуживания морского добычного комплекса.

Для ФГУП «Росморпорт» заказали один мелкосидящий ледокол. Также контракт предусматривает опцион еще на три аналогичных судна. «Совкомфлот» заказал два танкера класса «Афрамакс» и три среднетоннажных танкера класса MR.

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https://www.korabel.ru/news/comments/do_37_sudov_uvelichili_portfel_zakazov_sudoverfi_zvezda.html

"Судостроительный комплекс "Звезда", портфель заказов
  • Нет аватара ivania
    15.01.1912:26:18

    На 37 судов — «твердые» контракты? Это на сколько лет «Звезда» уже загружена работой?

    #1099873
  • Денис Звягенцев Денис Звягенцев
    15.01.1913:21:45

    На этой верфи возможно построить плавучий сухой док?

    #1099887
    • DV DV
      15.01.1913:51:42

      Не существует плавучих сухих доков. Есть либо сухой док, либо плавучий док. Сухой док — это стационарное инженерное сооружение. Грубо говоря — это огромный котлован, выкопанный в прибрежной части суши, но с определенными особенностями. Плав.док — транспортируемое инженерное сооружение. Сухой док, для постановки судов на ремонт и строительство, имеет мощную насосную систему для удаления воды, а также мощные водонепроницаемые ворота. В сухой док суда заходят, их центруют над заранее выставленными киль-блоками, ворота закрывают, воду откачивают, судно садится на киль-блоки, его ремонтируют и выводят в обратном порядке. Плав.док способен погружаться, иными словами, он сам подныривает под судно. Проще сказать, что плав.док уже сам по себе является судном, но несамоходным. Таким же образом в плав.доке определенным образом выставляются киль-блоки под геометрические обводы конкретного судна, после чего в него заводят судно и плав.док всплывает вместе с ним.

      На Звезде уже строят огромнейший сухой док. Приемо-сдаточный плавучий док для Звезды построил Китай, но он имеет функции спуска на воду новых судов с основного стапеля. Конечно, при необходимости, он, теоретически, тоже может использоваться для тех.обслуживания судов.

      Существуют еще, кстати, так называемые heavy lift — это уже полноценные самоходные суда, способные подныривать под суда, буровые вышки, надводные корабли и подводные лодки. Они имеют огромную палубу для перевозки вышеуказанных инженерных сооружений. Принцип их погружения/всплытия идентичен принципам изменения плавучести плав.доков.

      Отредактировано: DV~14:05 15.01.19
      #1099893
    • Никита Першин Никита Першин
      15.01.1913:55:51

      СКК «Звезда» для ВМФ строит плавучий док «Звезда» проекта 23380

      Отредактировано: Никита Першин~13:56 15.01.19
      #1099894
  • Евгений Образцов Евгений Образцов
    15.01.1914:23:32

    жаль фото не так часто публикуют со строительства ,жуть как интересно чо там с доком под будущие авианосцы        

    #1099900
    • Нет аватара Испытатель
      15.01.1914:47:43

      Зачем нам авианосцы? Лучше больше корветов и фрегатов наряду с МРК с Цирконами.

      Отредактировано: Испытатель~15:04 15.01.19
      #1099905
    • Нет аватара chebman
      15.01.1915:30:07

      «Будущие авианосцы»?? У МО РФ на один авианосец средств нет, а уж затраты на «несколько авианосцев» поставят Россию на колени!

      #1099918
    • Нет аватара Александр Владимирович
      15.01.1916:05:10

      авианосцы,шутишь что ли? хоть один бы атомный эсминец вытянуть,авианосец к середине века построят,не раньше    

      #1099933
  • Нет аватара VMichael
    15.01.1915:37:39

    А есть информация, когда первое построенное на Звезде судно будет готово?

    #1099922
  • Константин Блинов Константин Блинов
    15.01.1916:09:51

    Пусть хотя бы что-то построит !!! Ещё ничего нет на выходе !!!

    #1099934
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