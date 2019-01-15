До 37 судов увеличили портфель заказов судоверфи «Звезда»

На «Звезде» продолжают работу над заключением новых контрактов.

Портфель заказов судоверфи «Звезда» в Большом Камне по итогам второго полугодия 2018 года увеличили до 37 судов.

НК «Роснефть» является якорным заказчиком, для нее построят 26 судов, в том числе 12 танкеров-челноков ледового класса Arc6 и Arc7, четыре многофункциональных судна снабжения ледового класса, 10 танкеров класса «Афрамакс».

Кроме того, для нужд «Газпрома» будут строить три судна-снабжения, одно судно для перевозки буровых бригад и одно многофункциональное судно обслуживания морского добычного комплекса.

Для ФГУП «Росморпорт» заказали один мелкосидящий ледокол. Также контракт предусматривает опцион еще на три аналогичных судна. «Совкомфлот» заказал два танкера класса «Афрамакс» и три среднетоннажных танкера класса MR.