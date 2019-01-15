До 37 судов увеличили портфель заказов судоверфи «Звезда»
На «Звезде» продолжают работу над заключением новых контрактов.
Портфель заказов судоверфи «Звезда» в Большом Камне по итогам второго полугодия 2018 года увеличили до 37 судов.
НК «Роснефть» является якорным заказчиком, для нее построят 26 судов, в том числе 12 танкеров-челноков ледового класса Arc6 и Arc7, четыре многофункциональных судна снабжения ледового класса, 10 танкеров класса «Афрамакс».
Кроме того, для нужд «Газпрома» будут строить три судна-снабжения, одно судно для перевозки буровых бригад и одно многофункциональное судно обслуживания морского добычного комплекса.
Для ФГУП «Росморпорт» заказали один мелкосидящий ледокол. Также контракт предусматривает опцион еще на три аналогичных судна. «Совкомфлот» заказал два танкера класса «Афрамакс» и три среднетоннажных танкера класса MR.
15.01.1912:26:18
15.01.1913:21:45
15.01.1913:51:42
15.01.1913:55:51
15.01.1914:23:32
15.01.1914:47:43
15.01.1915:30:07
15.01.1916:05:10
15.01.1915:37:39
15.01.1916:09:51