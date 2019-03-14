СибГУ им. М.Ф. Решетнева приступил к изготовлению малых космических аппаратов класса CubeSAT

СибГУ им. М.Ф.Решетнева приступит к реализации проекта по созданию серии студенческих малых космических аппаратов (СМКА) класса CubeSAT формата 3U, который будет работать на низкой околоземной орбите.

Практическая цель реализации проекта заключается во внедрении проектно-ориентированной технологии обучения, вовлечении студентов разных направлений и специальностей, технологической отработке и получении летной квалификации приборов и элементов космических аппаратов для перспективных служебных систем. Также вуз планирует провести научные эксперименты в космосе в области применения в космосе многофункциональных материалов, изучение ионосферы Земли, установления межспутниковой связи между группировкой кубсатов на орбите.

В последнее время в спутникостроении наблюдается тенденция миниатюризации спутниковых платформ и рост популярных малых и сверхмалых космических аппаратов. Одним из результатов данной тенденции стало появление стандарта наноспутников класса CubeSAT. Именно спутник такого класса будет создан в СибГУ им. М.Ф.Решетнева. В основу такого спутника заложены три фундаментальных идеи: создание за короткий период; относительно небольшая стоимость; активное привлечение студентов, аспирантов и молодых специалистов на всех этапах жизненного цикла проекта (проектирование, создание и эксплуатация спутника).

В рамках работы над первым спутником СибГУ им. М.Ф.Решетнева разработает полностью всю служебную платформу аппарата, включая систему электропитания, бортовой компьютер, систему телеметрии/телекоманд, систему ориентации.

В настоящий момент сформирован состав рабочей группы, проводится этап технических предложений и определяются основные технические решения, которые будут использоваться при разработке. Определен прототип будущего спутника и ряд его комплектующих. Далее, согласно календарному графику работ, будет разработано техническое задание и команда приступит к проектированию. В течение 2019 года будет изготовлен опытный образец для отработки технических решений. После создания опытной модели команда СибГУ им. М.Ф.Решетнева начнет работу по созданию серии кубсатов различного назначения.

СибГУ им. М.Ф.Решетнева имеет хороший задел в разработках и создании полезных нагрузок космических аппаратов. Например, «Юбилейный-2″ (совместная работа вуза с АО „ИСС“ и КНЦ СО РАН), который был выведен на орбиту в 2012 году. В лабораториях университета были разработаны и изготовлены бортовые приборы, в частности уголковый лазерный отражатель, блок управления полезной нагрузкой, блок коммутации питания, две малые веб-камеры и камера дистанционного зондирования Земли. В 2015 году команда молодых ученых университета совместно со студентами работала над проектом „SibCube“, в рамках которого был создан спутник класса CubeSAT.

Специалисты разработали модульную масштабируемую служебную платформу (СП). Данная разработка позволила увеличить размеры аппарата 2019 года до формата 3U без принципиального изменения корпуса и СП.

Для реализации текущего проекта будет внедрена зарекомендовавшая себя практика проектно-ориентированной подготовки специалистов с использованием оригинальных технологий проектно-командной работы студентов, сочетающей баланс между новшествами и традициями, между обучением и научными исследованиями и сохраняющей гибкость в построении образовательной траектории.

„Проектирование таких спутников в вузах аэрокосмической направленности позволяет существенно дополнить образовательный процесс, а также решить проблему отсутствия необходимой практики студентов в аэрокосмической отрасли“, — отмечает и.о. ректора СибГУ им. М.Ф.Решетнева Эдхам Акбулатов.

Особенность проекта СибГУ им. М.Ф.Решетнева заключается в том, что участвовать в нем будут не только студенты ракетно-технических специальностей, таких как „Системы управления летательными аппаратами“, „Ракетные комплексы и космонавтика“ и др., но и студенческие коллективы, изучающие вопросы дистанционного зондирования Земли, приема и обработки телеметрической информации, решения задач менеджмента, студенты лесохозяйственного факультета, изучающие вопросы мониторинга лесных угодий с использованием космических средств и другие.

„Развитие программы создания серии технологических и научно-образовательных малых студенческих космических аппаратов предоставит студентам и аспирантам уникальную возможность лично принять участие в разработке, проектировании и сборке спутников, в отработке новых инженерных решений, создании элементов космических систем и последующего проведения экспериментов в космосе“, — дополняет проректор по научной и инновационной деятельности Юрий Логинов.

Проект будет реализован при поддержке партнера СибГУ им. М.Ф.Решетнева — АО „Информационно спутниковые системы“ им. ак. М.Ф. Решетнева».

Планируется участие университетов консорциума аэрокосмических вузов.