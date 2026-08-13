Малый спутник-кубсат «ИнноСат16 » от компании «Геоскан » успешно зафиксировал прошедшее солнечное затмение. Тем самым съемка подтвердила возможности спутника для создания солнечной обсерватории «Аврора» совместно с ИКИ РАН . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ГК «Геоскан».

«Для съемки использовалась технологическая камера „Циклоп“ нашей собственной разработки. Она не укомплектована специальными фильтрами и не предназначена для наблюдения за Солнцем, но позволяет оценить стабильность наведения на объект. Отработка наведения подтвердила большой потенциал образовательных и научных задач кубсата в этой сфере», — отметил руководитель отдела развития космического образования ГК «Геоскан» Александр Хохлов .

В компании отметили, что камера «Циклоп» успешно зафиксировала солнечное затмение, а наблюдение с орбиты открывает принципиально новые возможности для изучения солнечной короны и динамики солнечной активности. В отличие от наземных наблюдений, спутник может вести съемку астрономических явлений без влияния атмосферных и погодных условий.

Спутник «ИнноСат16» был запущен 25 июля 2025 года с космодрома Восточный и стал первым российским аппаратом форм-фактора CubeSat 16U, выведенным на орбиту. В апреле ГК «Геоскан» и Институт космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) представили проект первой распределенной космической солнечной обсерватории на базе малых спутников типа кубсат. Обсерватория предназначена для непрерывного мониторинга солнечной активности и создания открытых цифровых сервисов с информацией о процессах на Солнце и космической погоде. Помимо основных задач группировка будет использоваться для отработки различных технологий, связанных с управлением кубсатами, получением больших потоков данных с отдельных малых аппаратов.

Затмение продлилось 12 августа с 18:34 до 22:58 мск. Максимальная фаза составила 1,019, она наступила в 20:46 мск и продлилась 2 минуты 18 секунд при видимости вблизи острова Исландия.