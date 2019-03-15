Новый ФОК открыт в Вологодской области

Физкультурно-оздоровительный комплекс открылся на территории стадиона «Витязь» в Вологде. Занятие в ФОКе уже расписаны. Волейбол, баскетбол, мини-футбол, гимнастика — зал подходит для различных тренировок. В ближайшем будущем неподалеку от нового ФОКа откроется ещё и бассейн, на стадионе «Витязь» появится искусственное поле с подогревом. А в скором времени в Вологде будет возведен Ледовый дворец.

Общая стоимость нового спортивного объекта составила 119 млн рублей, из которых 25 млн рублей были выделены из федерального бюджета, остальное — из областного.