Видеорепортажи о деятельности филиала СЗ «Вымпел» в Севастополе

Вышло несколько видеорепортажей о деятельности филиала судостроительного завода «Вымпел» в городе Севастополь (Крым). Вкратце — готовят к новому сезону «Комету» и ремонтируют плавучий док для активизации ремонтной и производственной деятельности.

В первом репортаже съёмочная группа местного канала побывала на площадке «Вымпела» в Камышовой бухте и вместе с генеральным директором предприятия в Севастополе Михаилом Диким увидела, в каком состоянии производственные мощности и всё ли в порядке с «Кометой», переданной на зимнюю стоянку после первого сезона эксплуатации.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Gaajywieliw

А состояние плавучего дока можно оценить по экскурсии, которую для журналистов провели старший механик и докмейстер завода «Вымпел».

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/meNzckdoM-g