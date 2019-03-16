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Видеоблог

Видеорепортажи о деятельности филиала СЗ «Вымпел» в Севастополе

Вышло несколько видеорепортажей о деятельности филиала судостроительного завода «Вымпел» в городе Севастополь (Крым). Вкратце — готовят к новому сезону «Комету» и ремонтируют плавучий док для активизации ремонтной и производственной деятельности.

В первом репортаже съёмочная группа местного канала побывала на площадке «Вымпела» в Камышовой бухте и вместе с генеральным директором предприятия в Севастополе Михаилом Диким увидела, в каком состоянии производственные мощности и всё ли в порядке с «Кометой», переданной на зимнюю стоянку после первого сезона эксплуатации.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Gaajywieliw

А состояние плавучего дока можно оценить по экскурсии, которую для журналистов провели старший механик и докмейстер завода «Вымпел».

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/meNzckdoM-g

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https://sevastopol.su/news/chto-proishodit-s-kometoy-i-vympelom-v-sevastopole

Вымпел, Севастополь, Крым, няш-мяш, плавучий док
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