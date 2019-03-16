Московский НПЗ завершил работы по модернизации газораспределительной станции. Новый комплекс позволяет производить и отгружать автомобильным и железнодорожным транспортом востребованные рынком сжиженные углеводородные газы — пропан и бутан, а также производить смесь газов. Проект реализован в рамках программы масштабной модернизации Московского НПЗ, которую с 2011 года проводит «Газпром нефть». Объем инвестиций составляет 1,2 млрд рублей.

В рамках проекта также модернизирован резервуарный парк сжиженных углеводородных газов, увеличены количество и общий объем емкостей до 3200 куб. м. Мощность обновленной газораспределительной станции по приему и отгрузке составляет 256 тыс. тонн в год.

Газораспределительная станция предусматривает современную технологию, которая гарантирует полную герметичность процесса отгрузки и исключает попадание газов в атмосферу благодаря системе улавливания и возврата паров. Новое эффективное оборудование и высокий уровень автоматизации увеличили скорость отгрузки в 2 раза. Дополнительно повышен уровень промышленной безопасности объекта. Каждый блок оснащен собственной системой противоаварийной защиты, а вся станция оборудована современными автоматизированными системами безопасности и пожаротушения.

«Модернизация газораспределительной станции дает возможность быстро и экологично осуществлять отгрузку продукции. Благодаря новому оборудованию предприятие сможет поставлять на рынок разные марки газов: пропан, бутан, изобутан, пропан-бутановую смесь. Важно отметить, что все параметры газораспределительной станции рассчитаны с учетом перспективы развития завода. Будущие проекты модернизации Московского НПЗ позволят увеличить отгрузку газов, используемых для коммунальных нужд. Мы к этому готовы», — сообщил технический директор Московского НПЗ Максим Артеменко.

С 2011 года компания «Газпром нефть» ведет программу по комплексной модернизации Московского НПЗ, инвестиции в которую превышают 250 млрд рублей. Благодаря реализованным мероприятиям завод на 50% снизил воздействие производства на окружающую среду. В рамках второго этапа модернизации к 2020 году воздействие на окружающую среду будет сокращено еще на 50%.