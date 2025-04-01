На Московском НПЗ в работу введена подстанция 220 кВ «Синтез»

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На Московском НПЗ начала работу цифровая подстанция 220 киловольт «Синтез». Объект служит для надежного снабжения новых технологических установок и необходим для транзита энергии в объединенных электрических сетях столичного региона. Подстанция построена в рамках масштабной программы модернизации Московского НПЗ, которую проводит «Газпром нефть».

Подстанция отвечает требованиям строительства современных энергообъектов. В основе архитектуры оборудования лежат передовые отечественные микропроцессорные и технологические решения. Для дополнительного повышения надежности производства в рамках системного обновления Московского НПЗ также модернизирована сопутствующая энергетическая инфраструктура: распределительные устройства, кабельные эстакады и более 10 километров высоковольтных линий.

Совместно со специалистами МНПЗ в комплексе мероприятий по включению подстанции в единую энергосистему принимали участие работники филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы г. Москвы и Московской области».

«Московский НПЗ последовательно обновляет энергетическую инфраструктуру для новых мощностей комплекса глубокой переработки нефти. Современное технологичное оборудование обеспечит надежные поставки электроэнергии для передовых установок, которые будут производить еще больше востребованных нефтепродуктов для мегаполиса», — Олег Суслов, Главный энергетик Московского НПЗ.

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