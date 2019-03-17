В Калужской области введена в эксплуатацию на полную мощность подстанция «Созвездие»

14 декабря 2018 года в Боровском районе Калужской области на территории индустриального парка «Ворсино» состоялась церемония ввода в эксплуатацию на полную мощность подстанции 220/110/10 кВ «Созвездие».

Строительство ПС 220 кВ «Созвездие» началось в 2010 году. В конце 2011 года был закончен первый этап строительства питающего центра. В 2012 году запущен второй этап. В 2016 году начата реализация третьего этапа, включающего два пусковых комплекса. Первый реализован в 2016 году, второй — в 2018 году. При строительстве энергообъекта использовалось элегазовое оборудование, которое произведено на российских предприятиях.