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Энергетика и ТЭК

В Калужской области введена в эксплуатацию на полную мощность подстанция «Созвездие»

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14 декабря 2018 года в Боровском районе Калужской области на территории индустриального парка «Ворсино» состоялась церемония ввода в эксплуатацию на полную мощность подстанции 220/110/10 кВ «Созвездие».

Строительство ПС 220 кВ «Созвездие» началось в 2010 году. В конце 2011 года был закончен первый этап строительства питающего центра. В 2012 году запущен второй этап. В 2016 году начата реализация третьего этапа, включающего два пусковых комплекса. Первый реализован в 2016 году, второй — в 2018 году. При строительстве энергообъекта использовалось элегазовое оборудование, которое произведено на российских предприятиях.

  •  © admoblkaluga.ru

  •  © admoblkaluga.ru

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Калужская область, новая подстанция
  • Нет аватара Solncevorot
    17.03.1915:12:34

    Глаз радуется, все цветное, аккуратное.

    С удивлением узнал, что в Калужской области нет электростанций. Область сейчас активно развивают, но вся электроэнергия поставляется из соседних регионов. Вот так вот. Поэтому тарифы на электричество для промышленности скачут от месяца к месяцу, иногда достигая 7 рублей за кВт/ч.

    Почему так — не знаю.

    #1115535
    • Andrey Sibir Andrey Sibir
      17.03.1917:02:32

      На Алтае также дела с электростанциями хреново обстоят. Населению с электрическим плитами тариф 4 руб/кВт*ч.

      #1115542
  • Нет аватара SVD
    17.03.1922:04:00

    Цветовое оформление ОЧЕНЬ КРАСИВОЕ, надеюсь что это сделают отраслевым стандартом.

    #1115617
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