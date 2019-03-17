«Росатом» представил платформу «Умный город»

«Росатом» представил базовую платформу «Умный город», уже реализованную в «атомном» городе Сарове Нижегородской области, одним из основных элементов которой является функциональность «активный горожанин».

«Умный город» включает в себя цифровизацию городской среды, цель которой — превратить города присутствия Росатома в территории устойчивого роста с высоким индексом человеческого капитала.

Разработчик базовой платформы — входящая в «Росатом» компания «Русатом инфраструктурные решения».

«Умный город» собирает, интегрирует и анализирует данные со всех источников городских данных, взаимодействует с существующей цифровой инфраструктурой и позволяет интегрировать в единую smart-систему новые структурные блоки, цифровые сервисы. Это инструмент управления городскими службами, повышения скорости реагирования на запросы граждан и бизнеса, получения обратной связи и вовлечения жителей в процесс создания более комфортной и безопасной городской среды.

«Я бы сказала, что умный город начинается с активного горожанина, — отметила Ксения Сухотина, генеральный директор „Русатом инфраструктурные решения“. — У нас накопился успешный опыт внедрения цифровых решений для городской среды, которым мы готовы делиться со всеми участниками проектов „Умный город“, тиражировать имеющиеся наработки в любом российском городе и регионе. На первом этапе мы готовы предложить функциональность „активный горожанин“, чтобы город сразу получил возможность решать текущие проблемы, а люди сразу ощутили эффект».

Другое цифровое решение компании — краудсорсинговая платформа по генерации и сбору предложений по улучшениям городской среды для проекта «100 городских лидеров». Этот проект, инициированный Агентством стратегических инициатив, нацелен на позитивные изменения в городах и позволяет привлечь к их реализации талантливую и инициативную молодежь. Краудсорсинговая платформа, на базе которой он работает, позволяет оперативно получать информацию о городских проблемах, проводить среди жителей опросы и голосование по вопросам городского развития, создавать экспертные сообщества, собирать идеи и объединять активных горожан вокруг реализации инициатив по улучшению городской среды.

При внедрении платформы «Умный Саров» «Росатом» не просто осуществил цифровизацию городских сервисов, но и использовал подходы и инструменты бережливого производства. Опора на методологию бережливого и умного города — Lean Smart City, суть которой — в непрерывном улучшении процессов управления городской инфраструктурой, по заявлению «Росатома», уже принесла конкретные результаты: в Сарове проблемы, связанные с уборкой мусора, сейчас устраняются в восемь раз быстрее, а те, что касаются качества городских дорог, — в полтора раза быстрее. Процесс согласования и контроля за ходом проведения земляных работ ускорился с 50 до 5 дней. Появился онлайн-контроль за работой муниципальных перевозчиков городского транспорта.

Сейчас «Русатом инфраструктурные решения» участвует в разработке международного стандарта «Устойчивое развитие малых и средних городов» вместе с Минстроем России и экспертами ISO. Совместно с инициативными командами городов и регионов прорабатываются концептуальные и практические подходы к цифровой трансформации, определяются направления стратегического развития, формируются дорожные карты, определяются источники финансирования.