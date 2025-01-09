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termometrix 09 января 2025, 08:41 Инновации

Цифровую платформу для дизайнеров одежды разработали в МФТИ

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 © cdn.10nauki.ru

Студенты-инноваторы из МФТИ предложили техническое решение, которое значительно упрощает процесс создания рекламных материалов. Креаторы смогут генерировать виртуальные каталоги одежды, а также создавать подиумы для цифровых моделей. Проект получил название Redress, сообщила пресс-служба вуза.

Разработка — ответ на вызовы, стоящие перед индустрией моды. Во-первых, решение поможет существенно ускорить цикл производства предметов одежды: системы 3D- моделирования сокращают время на создание и представление одежды, исключая необходимость в физических образцах. Во-вторых, использование диджитал-инструментов максимально оптимизирует процесс съемок: использование виртуальных моделей и подиумов позволяет снизить затраты на традиционные фотосессии и привлечением моделей. По мнению автора проекта, студентки ФАКТ МФТИ Евгении Алексеевой, использование цифровых инструментов должно существенно демократизировать модный бизнес.

«Использование digital-платформы поможет креаторам из удаленных регионов, не имеющим доступа к профессиональным студиям и моделям, создавать качественные рекламные материалы», — уточнила Евгения Алексеева.

Чтобы создать рекламный креатив на виртуальной платформе, дизайнеру необходимо выполнить несколько операций. Первый шаг — загрузка на платформу цифровые лекала. Эти данные система обрабатываются с помощью компьютерных алгоритмов, преобразуя лекала в 3D-модели одежды. Далее креатор может «примерить» платья, футболки и брюки на цифровых моделей и «поставить» их на виртуальный подиум, отрегулировав на площадке освещение.

«Также дизайнеры смогут подобрать подходящую позу и анимацию для модели. Эта функция позволят создавать динамичные сцены. После завершения дизайна, конечный продукт может быть экспортирован как изображение или видео в рекламных материалах, каталогах или онлайн-магазинах», — уточнили разработчики проекта, студенты ФАКТ МФТИ Максим Шевелькин Максим и Егор Сливяк.

Платформа будет реализована как веб-сайт, функционал которой разработчики планируют дополнить возможностью интеграции с популярными онлайн-магазинами и рекламными агентствами. Команда проекта состоит из четырех студентов 4 курса МФТИ: Евгении Алексеевой, Егора Сливяка, Максима Шевелькина и Дмитрия Дерюгина.

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Источник: https://наука.рф/news/tsifrovuyu-pl...aynerov-odezhdy-razrabotali-v-mfti/

инновации, перспективные разработки, информационные технологии, МФТИ
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