Репортаж о производстве мотобуксировщиков на калининградском заводе Baltmotors

Россия экспортирует не только углеводороды и вооружение. Подтверждением этому может служить калининградский мотозавод Baltmotors, продукция которого экспортируется в почти два десятка стран мира, включая ЕС, США и Канаду. Здесь выпускают мотобуксировщики и другую мототехнику. В октябре прошлого года Baltmotors получил региональную премию «Лучший экспортер в машиностроении» на Международном форуме предпринимателей региона Балтийского моря.

Офис и завод Baltmotors расположены в Калининграде (весь этот регион является особой экономической зоной с льготными условиями для предпринимательства). Предприятие основано в 2004 году, с того момента было выпущено более 120 000 единиц готовой продукции. В России продукцию завода представляют более 50 дилеров. Техника рассчитана на широкий круг пользователей, по цене способна конкурировать с аналогами зарубежных производителей, при этом покупатель получает ещё и высокий уровень гарантийной и сервисной поддержки.



Участок сварки рам

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Сборка гусеничного шасси на конвейере

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По-настоящему знаковым стал 2013 год, когда в Baltmotors задумались о выходе на экспорт. Какой товар может заинтересовать западного потребителя? Ответ нашёлся сразу — мотобуксировщики. Эта ниша на рынке пустовала, несмотря на то, что попытка производства буксировщиков предпринималась еще в 60‑х гг. в Канаде.



Нанесение VIN на машину. По этому номеру отслеживается вся её история и осуществляется техобслуживание — так же, как в автомобилях

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Шасси собрано, над ним установлена палуба из водостойкой ламинированной фанеры. Настало время установки двигателя

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Сборка прицепов

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Двигатель установлен, соединён с вариатором и с гусеничным движителем. Машина почти готова

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Американский потребитель быстро проявил доверие к российскому мотобуксировщику со звучным названием SnowDog. Уже в третий экспортный год из Калининграда в США отправилась партия буксировщиков общей стоимостью 2 млн. долларов. Качественных мощных «мотособак» с надёжными двигателями Briggs&Stratton оценили не только любители активного зимнего отдыха, но и служащие пожарных частей.

Компания Briggs&Stratton производит силовое оборудование с 1908 года! Это качество, проверенное и временем, и пользователями. Поэтому установка моторов американского производителя позволила компании Baltmotors выйти за пределы традиционной аудитории, ориентирующейся на цену, и выпускать технику для тех, кому важно в первую очередь качество. Покупатель мотобуксировщика с двигателем Briggs&Stratton — это человек, доверяющий бренду, знающий, что пользоваться этой техникой можно, не опасаясь технических проблем. И поэтому буксировщик SnowDog приобретают для хорошего отдыха.



Установка обшивки на «мотособаке» модели Barboss

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Мотобуксировщики упакованы и готовы к отправке покупателям

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В Baltmotors гордятся тем, что в производстве мотобуксировщиков используются комплектующие только лучших мировых производителей. В настоящее время буксировщики SnowDog — единственные «мотособаки» с премиальными двигателями Briggs&Stratton. Машины именно с такими моторами часто покупают для эксплуатации в самых суровых погодных условиях, в том числе на Крайнем Севере.



На мотобуксировщики SnowDog премиального класса ставят двигатели Briggs&Stratton 2100 Professional объёмом 420 куб.см, с ручным и электростартером

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Дмитрий Сивков, директор компании Baltmotors:

«Американцы очень похожи на нас, на русских, в части отношения к жизни. На самом деле этот рынок нам ближе по менталитету, чем, допустим, европейский. Но в США ничего не знают о российских продуктах! Чем можно было их заинтересовать? Только качеством! Поэтому при производстве экспортных мотобуксировщиков мы сделали ставку на американские двигатели Briggs&Stratton и не прогадали».

Джейкоб Карлсон, владелец SnowDog Standard:

«Обожаю! Купил B13ME, и теперь он всю мою семью за собой катает. Прицепил дополнительные сани да и отправился в странствие по чистому полю — дети просто сказочное удовольствие получили. В это время года уже поздно на лёд выходить, но я предвкушаю ледовую рыбалку в следующем году. Спасибо!»

Андрей Баранов, владелец SnowDog Standard:

«Буксировщик заводского изготовления внушает доверие. Конструкционно все буксировщики имеют общие идеи, но качество двигателя, сварочных швов, толщина металла, метизы, порошковая окраска — всё, как пазл, складывается в прекрасную картину, которую хочется иметь».

Глеб Мызгин, начальник отдела гарантийного и сервисного обслуживания Baltmotors:

«У двигателей Briggs&Stratton действительно высокая производительность. Например, в них установлена чугунная гильза — это бережёт мотор от преждевременного износа и неправильного обращения. Большой крутящий момент обеспечивает увеличенную мощность. Установлены двойные шариковые подшипники, что также гарантирует долговечность мотора. К тому же двигатели тихие, издают приятный, не раздражающий звук. Briggs&Stratton — производитель, дающий гарантию 2 года на свою продукцию, а сервисное обслуживание можно получить по всему миру».