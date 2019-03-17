ЗВО получил партию штабных топографических автомобилей на базе КАМАЗ
-
- https://sdelanounas.ru/i/d/3/d/d3d3LnNkZWxhbm91bmFzLnJ1L3VwbG9hZHMvOS81Lzk1MDE0NjUyMzE0MzJfb3JpZy5qcGVnP19faWQ9NzgzNzI=.jpg
- © function.mil.ru
На вооружение топографической службы Западного военного округа поступила партия автомобилей штабных топографических (АШТ) на базе КАМАЗ.
Новые АШТ предназначены для перевозки, хранения и выдачи штабам топографических карт и каталогов координат геодезических пунктов как в бумажном, так и в электронном виде в полевых условиях.
Особенностью новых мобильных складов является возможность длительного хранения карт на бумажных носителях в условиях умеренно-холодного климата в диапазоне рабочих температур от +50 до -50С и относительной влажности до 98%. Развертываются мобильные склады в течении 10 мин., а их габаритно-весовые характеристики позволяют перевозить АШТ любым видом морского, авиационного и железнодорожного транспорта и использовать в какой угодно точке планеты.
Всего в этом году соединения и воинские части Западного военного округа поступит более 1200 образцов вооружения и военной техники.