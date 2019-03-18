Детская школа искусств открыта в Якутске

В Якутске состоялась церемония открытия объединенного здания детской школы искусств и SMART-библиотеки. Это первый подобный объект не только в республике, но и на Дальнем Востоке России.

Единый комплекс построен в быстрорастущем жилом микрорайоне № 203 и в полной мере отвечает задачам формирования комфортной образовательной среды.

Совершенно новый формат организации пространства представлен в SMART-библиотеке. Книгохранилище на 130 000 томов, электронные читательские билеты, автоматизированная система выдачи книг и собственный издательский центр — всё это стало доступным для горожан. Новое здание стало первым капитальным строением публичной библиотеки в Якутске с 1911 года.

Школа искусств сможет принимать до 300 учеников, обеспечивая их всем необходимым для самых разнообразных занятий. Здесь оборудованы классы для групповых музыкально-теоретических занятий, залы хореографии и гимнастики, эстрада, костюмерные и артистические комнаты.

Актовый зал на 300 человек оснащен современным световым и звуковым концертным оборудованием, что позволит проводить городские и республиканские мероприятия. Юные жители Якутска смогут заниматься на музыкальных инструментах лучших мировых брендов, среди которых W. Hoffman, Yamaha, Ibanez и другие.