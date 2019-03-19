«Микрон» выпустил первый отечественный UHF чип





© Фото из открытых источников

Российская компания «Микрон» сообщила о выпуске первого российского UHF чипа. Пока выпущена пилотная партия чипа MIK_NT1025M, предназначенного для маркировки различных объектов. Об этом порталу «Сделано у нас» сообщили в пресс-службе компании.

UNF чип это разновидность RFID метки, способной действовать на большом расстоянии от считывающего устройства (до 10 метров). Чип MIK_NT1025M — однокристальный микроконтроллер с пользовательской памятью 64-бит и памятью EPC 192 бит, что позволяет записать в метку как уникальный идентификатор объекта, так и различные характеристики маркированного объекта.

Стоимость чипа сопоставима с зарубежными аналогами подобного функционала.

«Таким образом, Микрон укрепляет свои позиции лидера отрасли, предложив рынку новый отечественный чип, который позволит полностью локализовать производство RFID меток на территории Российской Федерации, как для государственных проектов, так и для цифровизации производства в соответствии с задачами программы „Цифровая экономика“, — сообщил первый заместитель генерального директора- операционный директор ПАО „Микрон“ Виталий Студитских. — Также мы видим определенный экспортный потенциал, так как в мире менее десяти компаний в настоящее время массово производят чипы для UHF меток, и мы теперь одни из них». «RFID — одна из базовых технологий, которая используется при идентификации объектов физического мира для их интеграции в цифровую экономику и имеет широкое применение в различных отраслях — от логистики до автоматизации производства, — прокомментировал руководитель проектов ПАО „Микрон“ Владислав Силантьев. — Данный микрочип позволит успешно заместить используемые аналоги зарубежных производителей. Он является физической основой решений и систем умного города и умного производства, маркировки различных объектов, управления доступом и многого другого».

Большая дальность действия чипа — до 10 метров — позволяет применять его для автоматизации различных процессов. Например, это отслеживание товаров на складе, инвентаризация, учет, отслеживание движение компонентов в сборочном производстве, контроль доступа, и д.р.