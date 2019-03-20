На Саратовской ГЭС введён в эксплуатацию модернизированный гидроагрегат № 9

Это 11й по счету модернизированный гидроагрегат из 24х, эксплуатируемых на Саратовской ГЭС.

В ходе модернизации гидроагрегата специалисты Саратовской ГЭС смонтировали новую гидротурбину.

Дополнительно были заменены:

— закладные части турбины,

— рабочее колесо,

— крышка и вал турбины,

— направляющий аппарат,

— оборудование систем регулирования и технического водоснабжения.

Все монтажные работы выполнялись компанией Гидроремонт-ВКК.

Как ожидается, проведенные работы позволят увеличить мощность гидроагрегата на 10% - с 60 до 66 МВт.

Новые гидротурбины Саратовской ГЭС имеют современную высокоэффективную конструкцию рабочего колеса с повышенной мощностью и КПД.

Число лопастей увеличено с 4х до 5, сервомотор интегрирован в рабочее колесо как завершенный конструктивный узел.

Турбины отвечают всем требованиям к эксплуатационной надежности и безопасности.

На сегодняшний день в рамках программы комплексной модернизации на Саратовской ГЭС завершена модернизация 2х горизонтальных гидроагрегатов и 9 вертикальных, еще 2 вертикальных агрегата находятся в процессе модернизации.

В результате ремонтных мероприятий установленная мощность станции уже увеличилась на 55 МВт — до 1 415 МВт, а после завершения проекта по замене всех гидротурбин она достигнет 1 505 МВт.