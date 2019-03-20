На Саратовской ГЭС введён в эксплуатацию модернизированный гидроагрегат № 9
Это 11й по счету модернизированный гидроагрегат из 24х, эксплуатируемых на Саратовской ГЭС.
В ходе модернизации гидроагрегата специалисты Саратовской ГЭС смонтировали новую гидротурбину.
Дополнительно были заменены:
— закладные части турбины,
— рабочее колесо,
— крышка и вал турбины,
— направляющий аппарат,
— оборудование систем регулирования и технического водоснабжения.
Все монтажные работы выполнялись компанией Гидроремонт-ВКК.
Как ожидается, проведенные работы позволят увеличить мощность гидроагрегата на 10% - с 60 до 66 МВт.
Новые гидротурбины Саратовской ГЭС имеют современную высокоэффективную конструкцию рабочего колеса с повышенной мощностью и КПД.
Число лопастей увеличено с 4х до 5, сервомотор интегрирован в рабочее колесо как завершенный конструктивный узел.
Турбины отвечают всем требованиям к эксплуатационной надежности и безопасности.
На сегодняшний день в рамках программы комплексной модернизации на Саратовской ГЭС завершена модернизация 2х горизонтальных гидроагрегатов и 9 вертикальных, еще 2 вертикальных агрегата находятся в процессе модернизации.
В результате ремонтных мероприятий установленная мощность станции уже увеличилась на 55 МВт — до 1 415 МВт, а после завершения проекта по замене всех гидротурбин она достигнет 1 505 МВт.