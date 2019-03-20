Экскурсия на Ростовскую АЭС





© zelenyikot.livejournal.com Атомные электростанции многих привлекают своей секретностью и физическими таинствами, которые позволяют извлекать невероятную энергию из какой-то горсти таблеток диоксида урана. Недавно я посетил предприятие где делают атомные реакторы, а теперь расскажу, как удалось заглянуть и на Ростовскую АЭС.АЭС в Волгодонске Ростовской области начала строиться еще в конце 70-х, но Чернобыльская авария вынудила заморозить строительство. Возобновили стройку только в 1998-м году, и в 2001-м первый энергоблок с реактором ВВЭР-1000 вышел на проектную мощность.Благодаря Google Earth можно наблюдать рост станции с 2006 года:



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© zelenyikot.livejournal.com Каждое прямоугольное здание — энергоблок с реактором и турбинной установкой, которая позволяет преобразовывать тепловую энергию в электрическую.Посещение атомной электростанции началось с автоматчиков. Ростовская АЭС находится под особым вниманием Минобороны. На юге — Кавказ, на западе — Украина. Поэтому охрана на АЭС почти на военном положении. Оттого особенно удивляет факт допуска блогеров на такой объект, да еще с фото-видеотехникой.Процедура входа проходила непросто. Сначала нам пришлось выбраться из своего транспорта и перегрузиться в служебный микроавтобус, практически в чистом поле — за несколько километров до станционной проходной. Там же в поле прошел первый досмотр провозимой фото-видеотехники — вплоть до сверки серийных номеров.На проходной — несколько уровней безопасности. Причем служба безопасности станции проверяет сама, а потом с еще большим пристрастием — военные. Проверяли вплоть до серийных номеров аккумуляторов и флешек в фотоаппаратах! Телефоны/планшеты/ноутбуки мы с собой даже не брали.В какой-то момент показалось посещение вообще отменяется — у нескольких аккумуляторов типа 18650 на одну цифру не сошелся серийный номер, а у USB кабеля номера вообще не нашли. Часть техники пришлось оставить у входа, но дальше пошло проще.Первое, что надо сделать внутри — снять верхнюю одежду и надеть местные спецовки. К реактору нас не водили, поэтому обошлись без костюмов радиохимзащиты и противогазов (это я выдумываю, не знаю, что там за спецодежда). Экскурсия была организована для меня и видеоблогера Андрея Urbanturizm, который в тему атомной энергетики погружен гораздо лучше, его даже встречные сотрудники АЭС узнавали и приветствовали.



© zelenyikot.livejournal.com Далее — инструктаж. Техника безопасности: везде передвигаться в каске, а на пунктах управления — наоборот. Туда камеру не направлять, сюда не снимать, и вот сюда тоже не снимать… И сюда тоже не снимать… Серьезно, инструктаж о том чего нельзя с камерой вызвал только один вопрос: «А что вообще можно?». Но потом оказалось, что-то можно. Все запреты исключительно из соображений безопасности.Нас ожидало посещение пунктов управления всей станцией и четвертого энергоблока, а также машинного зала с турбиной.Ростовская АЭС строилась в несколько этапов, и четвертый энергоблок самый современный и новый, поэтому неудивительно, что его с гордостью показывают.Всё передвижение по станции — через здания и галереи, без выхода на улицу. Через окна снимать тоже нельзя, хотя к тому времени всё равно стемнело, и на ходу это было практически невозможно.



© zelenyikot.livejournal.com Всю экскурсию мы перемещались в царстве атомного порядка и чистоты.Первый пункт экскурсии — центральный щит управления, где контролируется работа всей станции.



© zelenyikot.livejournal.com Здесь начальник смены станции может управлять энергопотоками, чтобы не допускался дисбаланс в разных регионах, которые снабжаются электричеством.В верхней части терминалов — индикаторы нештатных ситуаций. Некоторые оказались подсвечены, но по словам сотрудников — это результат сбоев на датчиках.



© zelenyikot.livejournal.com Сотрудники станции охотно рассказывали о распределении вырабатываемой электроэнергии, и разъясняли подробности выводимой на терминалы информации. Интересно, что фотографировать отдельно любые фрагменты терминалов и пультов можно, а общие панорамы помещения — нельзя.Удивило отношение «экипажа» станции к любопытным гостям «с улицы», да еще с фотокамерами. Никакого удивления или намеков на недовольство, никакого «Не мешайте работать». Всё-таки осознание ответственности перед согражданами разительно отличается от подхода «Роскосмоса», с которым мне приходится чаще взаимодействовать. Об этом мы еще поговорим отдельно.Рядом с пультовой нашлась схема энергосистемы Юга России. Думаю, в советское время за такую схему дорого бы дали агенты ЦРУ, а КГБ бы много лет бы дало за попытку сфотографировать ее. Я спросил «Можно?», и ответу «Да, пожалуйста» даже не поверил. Пришлось переспрашивать.



© zelenyikot.livejournal.com Можно.Дальше на пути — 4-й энергоблок.Перемещаясь по станции проходили турбинные залы первых трех энергоблоков. Саму турбину в штатном состоянии не увидеть, она закрыта в корпусе, но ее присутствие весьма ощутимо. Температура в залах стоит около 35 °C, а лёгкая, но ощутимая вибрация от вращения передается на весь зал — пол и стены.



© zelenyikot.livejournal.com Внутренности под кожухом выглядят примерно вот так:



© zelenyikot.livejournal.com В четвертом турбинном зале для нас предусмотрели отдельную остановку. Техника безопасности требует обязательного использования берушей — мягких резиновых затычек для ушей, т.к. уровень шума способен серьезно повлиять на слух.



© zelenyikot.livejournal.com Оборудование можно снимать только с определенных ракурсов, но что можно — не прячут. Например, шильдик украинского производителя турбины. Судя по дате — успели поставить прямо накануне политического обострения.



© zelenyikot.livejournal.com Сейчас судьба завода-изготовителья, кстати принадлежащего «Росатому», неопределенная. К сожалению, политика перечеркнула сотрудничество между странами как в космической, так и атомной отрасли.UPD: «АО Турбоатом» не принадлежало Росатому, и сейчас работает как по иностранным заказам, так и сохраняется сотрудничество с Росатомом. Вдоль стен брандспойты системы пожаротушения.



© zelenyikot.livejournal.com Лабиринт клапанов и датчиков также не является секретной информацией — можно снимать.



© zelenyikot.livejournal.com С непривычки, перемещение по машинному залу удается только через преодоление интуитивного страха. Шум, жар и вибрация пола выдают неимоверную скрытую мощь, которую человек поставил себе на службу. Осознание объемов энергии, которые преобразуются у нас под ногами, тоже не добавляют решимости. Хотя сотрудники станции находятся в привычных для себя условиях и не обращают внимания на такие пустяки.Финальный пункт экскурсии — пульт управления 4-м энергоблоком.Внешне здесь мало что отличается от пульта управления всей станцией (или космического корабля из Star Trek), может только размеры чуть меньше. Такие же щиты управления, мониторы и сосредоточенные люди, которые никак не реагируют на заглянувших зевак.



© zelenyikot.livejournal.com Знающие люди подсказывают обратить внимание на один монитор.



© zelenyikot.livejournal.com Это, ни много ни мало «кардиограмма реактора» — график уровня потока нейтронов. По нему видно — работа штатная.Обратно выдвинулись — тем же маршрутом.Жаль, конечно, что не удалось заглянуть в нутро реактора и «увидеть радиацию» своими глазами. С другой стороны — даже такая внезапная экскурсия открыла для меня неведомый ранее мир «Росатома». Главное впечатление от первого погружения — недоумение. Так мало у нас осталось мест, о которых можно сказать «Всё так, как и должно быть». Глядя на всё, даже мелкие незначительные детали, которые явно не готовили к показу блогерам, понимаешь, что лучше уже не сделаешь. «Росатом» реально борется за открытость перед обществом, качество, безопасность, эффективность. Это заметно по экскурсии, которую организовали нам с Urbanturizm за два дня (честно скажем далеко не самым топовым блогерам); по опрятной одежде сотрудников; по порядку на рабочих местах как на АЭС, так и на предприятии «Атоммаш».Этому есть объяснение — ПСР — три волшебные буквы, на которые в «Росатоме» молятся — Производственная система Росатома. Но что это такое, и как оно способно сотворить чудо в отдельно взятой отрасли России, и можно ли тот же опыт применить в «Роскосмосе» — это отдельный разговор.Выражаю признательность «Атомэнергомашу» за приглашение и экскурсию на Ростовскую АЭС и лично Артёму Шпакову. Автор: Виталий Егоров Zelenyikot