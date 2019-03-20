«Центротех» внедрил новую технологию производства отрицательных кадмиевых электродов

В ООО «НПО «Центротех» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», г. Новоуральск) внедрена в работу новая технология изготовления кадмиевых электродов для аккумуляторов. Она более безопасна, экономична и эффективна.

Отработка «сырой» технологии и адаптация ее к оборудованию заняла три месяца. Первые 100 аккумуляторов с «новым» отрицательным электродом успешно прошли все стадии изготовления и были отправлены заказчику в конце прошлого года. В 2019 году заказчику будет поставлено еще 580 аккумуляторов.

«Главное преимущество новой технологии — исключение осыпания с электродной ленты кадмия — вещества I класса опасности. Еще одним шагом по повышению безопасности стала компактизация производства, что минимизирует распространение кадмия по помещениям цеха. Кроме того, мы существенно сэкономили на материалах — порядка 40% кадмия и 20% никеля, уменьшили расход электроэнергии минимум на 4 000 кВт/ч», — отметил генеральный директор НПО «Центротех» Илья Кавелашвили.

Отметим, что ООО «НПО «Центротех» имеет большой опыт изготовления никель-кадмиевых аккумуляторов, которые применяются в различных системах электроснабжения и характеризуются максимальным током непрерывной нагрузки и большим сроком службы. Сегодня технология изготовления отрицательных кадмиевых электродов для них продолжает совершенство