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Экспорт

УАЗ «Хантер» выходит на рынок Чили

  • УАЗ «Хантер» выходит на рынок Чили
  • УАЗ «Хантер» выходит на рынок Чили
  •  © autostat.ru

Ульяновский автозавод со своими южноамериканскими партнерами, компанией Inversions UAZ Chile, завершил сертификационные испытания внедорожника УАЗ «Хантер». Поставки автомобилей в Чили уже начались, старт продаж УАЗ «Хантер» запланирован на апрель 2019 года. В этом и следующем годах по стране откроется 18 дилерских центров. Особый интерес к продукции Ульяновского автозавода проявили горнорудные компании и клубы серфинга, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Покупателям внедорожник УАЗ «Хантер» будет доступен в трех комплектациях — Classic Hard Top, Classic Soft Top и Trophy. Отличия между ними — во внешности и оснащении. Например, Classic Hard Top и Classic Soft Top — это стандартные «Хантеры» с металлической и тканевой крышей соответственно. Для Trophy же характерны оригинальный коричнево-серый металлик и более серьезная подготовка к бездорожью (защита рулевых тяг, картера и раздаточной коробки, внедорожные шины BFGoodrich All-Terrain).

Вне зависимости от исполнения на УАЗ «Хантер» устанавливается бензиновый двигатель рабочим объемом 2,7 л мощностью 135 л.с. В паре с мотором работает 5-ступенчатая механическая коробка передач Dymos, а полноприводная трансмиссия дополнена демультипликатором.

«Также в этом году чилийскими партнерами запланирована сертификация модели УАЗ-2206, внедорожника УАЗ „Патриот“ и легкого грузовика УАЗ „Профи“. Мы рассчитываем, что рынок Чили сможет ежегодно потреблять от 300 до 500 ульяновских внедорожников после вывода на рынок всех моделей УАЗ», — сообщил директор по экспорту УАЗа Андрей Дорофеев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте УАЗ возобновил серийные поставки автомобилей на Кубу, где внедорожники УАЗ «Патриот» и «Пикап», легкий грузовик УАЗ «Профи» успешно прошли испытания в Институте транспорта Кубы. Это позволяет компании экспортировать в эту страну несколько сотен внедорожников в год для реализации совместных российско-кубинских проектов. Так, УАЗ уже начал отгрузку первой партии «Пикапов» для энергетической отрасли Кубы.

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https://www.autostat.ru/news/38429/

Экспорт уаз
  • Кот Стальной Кот Стальной
    21.03.1913:43:01

    Любопытно ))

    Главное чтобы удалось решить вопрос с сервисом и поставкой запчастей. Иначе кому нужно в эксплуатации «эксклюзивное авто», для которого «потроха» не найти. Мотор у УАЗа специфический, чисто российский.

    Странно: а дизеля в Южной Америке что — не в почете? На мой взгляд по всяким горам карабкаться — лучше турбодизель чем бензиновый мотор. И дизель у Хантера стоял IVECO, под них расходников по всему миру много.

    В Южной Америки на рынке внедорожников будет мощнейшая конкуренция с США. Они там чуть не целый век «окопались». Интересно что из этого получится… Дай бог!

    #1116616
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