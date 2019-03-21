В Кирове открыли еще два детских сада

Благодаря участию Кировской области в национальном проекте «Демография» в Кирове построено 6 новых детских садов. Четыре из них приняли детей в первой половине марта. На днях открыты еще два детских сада в микрорайонах Озерки и Нововятск: детский сад № 166 и детский сад № 230 .

Новый корпус сада № 166 рассчитан на 12 групп на 260 мест, из них 6 групп (132 места) для детей до 3 лет, 6 групп (128 мест) для детей старше 3 лет.

В новом детском саду № 230 в Нововятске будет функционировать 12 групп на 270 мест, из них 6 групп (120 мест) для детей до 3 лет, 6 групп (150 мест) для детей старше 3 лет.

В 2018-2020 годах регион получает более 2 млрд рублей из федерального бюджета на создание мест для детей в возрасте до 3 лет. В областном бюджете на эти цели предусмотрены средства в размере более 226 млн рублей.

В 2019-2020 годах строительство детских дошкольных учреждений будет продолжено. В Кирове появится еще 5 садиков. Кроме того, будет построено 10 детских садов в районах области: Верхнекамском, Опаринском, Слободском, Оричевском, Фалёнском, Мурашинском, Советском, а также в городах Кирово-Чепецке, Котельниче и Слободском.

Для обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет в действующих детских садах будет введено 1390 дополнительных мест за счет капитального ремонта, перепрофилирования и оснащения помещений (из них 583 места в Кирове, 807 мест в районах области).