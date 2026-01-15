В Кировской области начал работу новый птичник на 100000 кур
На птицефабрике в Вятских Полянах введен в эксплуатацию новый, четвертый по счету, полностью автоматизированный птичник на 100 тыс. кур. Об этом рассказали в администрации Вятскополянского муниципального округа.
Птичник оборудован автоматизированными умными системами для кормления кур, сбора яиц и создания благоприятного микроклимата. Машина аккуратно сортирует и упаковывает продукцию без участия человека.
— Модернизация сельхозпредприятий вносит большой вклад в развитие экономики Кировской области и соответствует целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», — отметили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
