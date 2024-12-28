В Вятских Полянах Кировской области открылся новый корпус птицефабрики

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В «Вятско-Полянская птицефабрика» открылся новый корпус на 86 тысяч голов птицы, построенного из современных сендвич-панелей. Этот новый объект мощностью около 84 тысяч яиц ежедневно уже начал свою работу.

Новый корпус полностью автоматизирован и обеспечивает оптимальный микроклимат для содержания птиц. Интересно, что его обслуживает всего один оператор-птицевод. В целом, технологии на птицефабрике внедрены на всех этапах, включая упаковку яиц.

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