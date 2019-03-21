Вологодское мороженное начали экспортировать в Африку

Вологодское мороженое теперь можно попробовать даже в Африке. Чуть более 74 тонн этого лакомства отправлены в Кот-д Ивуар и Сенегал. Весь груз прошел проверку Россельхознадзора, где подтвердили его соответствие необходимым ветеринарно-санитарным требованиям стран-импортеров. Специалисты оформили 12 ветеринарных сертификатов.

Предприятие в Вологде, которое выпускает мороженое, уже давно сотрудничает с Израилем. Наладили поставку мороженого и сорбетов, в составе которых нет молока, но содержится много фруктов, и в Китай. В основе — натуральный лимонный фруктовый наполнитель и пюре лайма.

Как отметили на самом предприятии, иностранных партнеров привлекает натуральность продукта, а также оптимальное соотношение качества и стоимости.

На предприятии выпускают 250 наименований самой разнообразной продукции. Качество мороженого и сорбетов гарантируют, так как сырье закупают у местных сельскохозяйственных производителей. На предприятии несколько собственных 12-тонных молоковозов. В цехах установлено самое современное оборудование. За сутки линия выпускает 30 тонн лакомства, в минуту — полторы тысячи порций мороженого. Вафельные стаканчики с наполнителем не только постоянно взвешивают, но и следят за температурой технологического процесса.

Одно из самых знаменитых видов мороженого — пломбир. В прошлом году именно «Вологодский пломбир» вошел в сто лучших товаров России и получил звание «Золотая сотня» как продукт, отличающийся превосходством по качеству, экологичности, безопасности, энергоэффективности на стадии производства.