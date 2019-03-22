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Судостроение и судоходство

«Севморпуть» вышел в первый рейс с грузом для проекта «Арктик СПГ-2»

  • https://www.rosatom.ru/upload/medialibrary/22b/22b27e92978b1a6d80e13d63623bdd2e.jpg
  • https://www.rosatom.ru/upload/medialibrary/22b/22b27e92978b1a6d80e13d63623bdd2e.jpg
  •  © rosatom.ru

21 марта атомный контейнеровоз «Севморпуть» Росатомфлота вышел из морского порта Архангельск в направлении Гыданского полуострова. На борту судна — более 25 тыс. фрахтовых единиц разнородного генерального груза для проекта «Арктик СПГ-2».

Для проекта «Арктик СПГ-2» «Севморпуть» доставит продукцию российских предприятий: трубы, металлоконструкции, контейнеры и строительную технику. «Переход из Архангельска к месторождению „Утреннее“ в Обской губе займет не больше пяти суток, — отмечает капитан атомного контейнеровоза „Севморпуть“ Фарид Габбасов. — Груза очень много. Он достаточно объемный. Потребуется много подъемов кранов для выгрузки на припай. Работа нам хорошо знакомая». После завершения работ на месторождении «Утреннее» атомный контейнеровоз «Севморпуть» вновь направится в порт Архангельска, чтобы встать под погрузку второй партии снабжения для проекта «Арктик СПГ-2».

Для справки: Атомный контейнеровоз «Севморпуть» — единственное в мире транспортное судно с ядерной энергетической установкой, находящееся в эксплуатации. Судно построено в Керчи на судостроительном заводе «Залив». Было введено в эксплуатацию 31 декабря 1988 года. Проект «Арктик СПГ-2» предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа (ОГТ). Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения. По состоянию на 31 декабря 2018 года, запасы Утреннего месторождения по российской классификации составили 1 978 млрд куб. м природного газа и 105 млн тонн жидких углеводородов. ООО «Арктик СПГ-2» владеет лицензией на экспорт СПГ.

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https://www.rosatom.ru/journalist/news/atomnyy-konteynerovoz-sevmorput-vyshel-v-pervyy-reys-s-gruzom-dlya-proekta-arktik-spg-2/

Судостроение и судоходство.
  • SergeySeverny SergeySeverny
    22.03.1910:56:21

    вот и для этого монстра нашлась работа!    

    #1116883
  • Нет аватара alex1664
    22.03.1912:48:46

    Два новых крана во всей красе, в таком ракурсе. Их явно не хватало, для работы с генеральными грузами, на не оборудованных стоянках.

    Их интересно прицепили по борту. И главному козловому не мешают.

    Что называется. почувствуй разницу:

    •  © pantikapei.ru

    •  © vesti-yamal.ru

    Отредактировано: alex1664~12:57 22.03.19
    #1116907
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