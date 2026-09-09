Порядка 5 млн кубометров грунта ежегодно придется поднимать со дна Обской губы уже со следующего года. Такие объемы сопоставимы с ремонтным дноуглублением во всех остальных российских портах вместе взятых. Справиться с этой задачей должен новый земснаряд «Дарья», который приступил к работе в Сабетте.

Судно стало первым дноуглубительным активом такого класса в распоряжении ФГУП «Гидрографическое предприятие» Росатома. В перспективе флот пополнят еще девять единиц техники, что позволит отказаться от сторонних подрядчиков на всем участке Обской губы и у терминалов грузоотправителей.

Пока же «Дарья» осваивает программу текущего сезона: около 600 тыс. кубометров грунта. В первый день работы трюм принял более 12 тыс. кубометров. Временные рамки жесткие — порт замерзает, поэтому все дноуглубительные операции нужно уложить примерно в три месяца, уточнили в Росатом.

Необходимость регулярной расчистки связана со спецификой Сабетты. Это первый в стране порт, построенный специально под транспортировку СПГ. Крупнотоннажные газовозы постоянно курсируют по акватории, поднимая взвесь, которая оседает на дне и уменьшает проектные глубины подходного канала. За последние пять лет здесь уже извлекли свыше 70 млн кубометров грунта.

Судно прибыло в Обскую губу из Владивостока по Северному морскому пути, после чего оформило необходимые документы и получило разрешения на работу.