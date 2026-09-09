Росатом вывел на Севморпуть первый собственный земснаряд
Порядка 5 млн кубометров грунта ежегодно придется поднимать со дна Обской губы уже со следующего года. Такие объемы сопоставимы с ремонтным дноуглублением во всех остальных российских портах вместе взятых. Справиться с этой задачей должен новый земснаряд «Дарья», который приступил к работе в Сабетте.
Судно стало первым дноуглубительным активом такого класса в распоряжении ФГУП «Гидрографическое предприятие» Росатома. В перспективе флот пополнят еще девять единиц техники, что позволит отказаться от сторонних подрядчиков на всем участке Обской губы и у терминалов грузоотправителей.
Пока же «Дарья» осваивает программу текущего сезона: около 600 тыс. кубометров грунта. В первый день работы трюм принял более 12 тыс. кубометров. Временные рамки жесткие — порт замерзает, поэтому все дноуглубительные операции нужно уложить примерно в три месяца, уточнили в Росатом.
Необходимость регулярной расчистки связана со спецификой Сабетты. Это первый в стране порт, построенный специально под транспортировку СПГ. Крупнотоннажные газовозы постоянно курсируют по акватории, поднимая взвесь, которая оседает на дне и уменьшает проектные глубины подходного канала. За последние пять лет здесь уже извлекли свыше 70 млн кубометров грунта.
Судно прибыло в Обскую губу из Владивостока по Северному морскому пути, после чего оформило необходимые документы и получило разрешения на работу.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- На «ЗиО-Подольск» (Машиностроительный дивизион «Росатома&...я экспозиция «Росатома» к 80-летию атомной промышленности.
- АО «Далур» (предприятие Горнорудного дивизиона госкорпорации &l...на первая партия уранового продукта для нужд российской атомной энергетики.
- Компания «Полярный литий» (совместное детище «Росатома&ra...шленности. Большая часть лития используется при производстве аккумуляторов.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0