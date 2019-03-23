В областном центре реализован проект по модернизации уличного освещения «Светлый город».Предварительные оценки показывают, что на некоторых улицах стало светлее в два, а где-то даже в три раза. При этом город будет тратить в год на освещение почти в 4 раза меньше средств.

Отметим, проект по модернизации уличного освещения «Светлый город» реализован без использования бюджетных средств в рамках энергосервисного контракта: поставка оборудования и работы по его установке полностью выполнены за счет подрядчика, выбранного на конкурсной основе. В городе заменены все консольные уличные светильники на 850 улицах: старые натриевые и ртутные светильники уступили место современным светодиодным. Все установленное оборудование — российского производства. На светодиодные заменено более 15,5 тысячи уличных светильников, в том числе 5,5 тысячи — в частном секторе. Мощность светильников выбрана в зависимости от типа улиц: если в частном секторе установлены лампы мощностью 35 Вт, то на крупных городских магистралях — до 240 Вт. На главных улицах в наиболее мощных светильниках (порядка 7 тысяч единиц) установлены контроллеры с передатчиками беспроводной сети LoRa.

Это позволяет управлять уровнем освещенности по определенному сценарию. В диспетчерской установлено соответствующее программное обеспечение, проведено обучение персонала. Впоследствии городские службы смогут через инфраструктуру беспроводной сети LoRaWAN управлять не только светильниками, но и светофорами, устанавливать другие датчики и счетчики, то есть развивать технологии «Умного города».

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Pkr62VBDIG8

До реализации проекта в Иванове наблюдалось несоблюдение норм ГОСТ по освещенности. По итогам реализации проекта замеры, сделанные аккредитованной лабораторией, показывают, что нормы по освещенности выполняются с превышением. В среднем мощность освещения повысилась более чем на 50%, на отдельных улицах — до 4 раз. Тестовые замеры, произведенные специалистами «Ивгорэлектросети», показали экономию потребления электроэнергии на 70 процентов, что составит порядка 65 млн рублей в год, дополнительная экономия порядка 15 процентов может быть достигнута с учетом опции диммирования (регулирования яркости светильников).

Пост сделан с содействием блогера Human RS!