Разработан уникальный шкаф управления насосами для контроля параметров теплосети

Принцип работы ШУН по поддержанию разницы температур на входе и на выходе теплообменника

«РусАвтоматизация» разработала нестандартный шкаф управления насосами (ШУН) для контроля параметров теплосети. Принцип его действия значительно отличается от работы привычных ШУНов. С его помощью происходит плавная регулировка расхода воды в теплосети через задание уставок разницы температур: «прямая» и «обратка». Решение было создано по индивидуальному запросу заказчика и подходит для применения в теплоснабжении, котельных, а также в системах отопления многоквартирных домов.

Принцип работы и преимущества

Шкаф поддерживает заданное давление теплоносителя в системе. Для этого он автоматически регулирует производительность насоса. В результате сохраняется установленная оператором разница между температурами воды на подающей («прямой») и обратной линиями. Ключевые особенности ШУН по поддержанию дельты температур:

✔ Стабильность — поддержание температурного режима;

✔ Энергоэффективность — предотвращение перерасхода электроэнергии и теплоносителя;

✔ Простое обслуживание — легкодоступные соединения и продуманная компоновка, интуитивно понятный интерфейс настройки параметров системы;

✔ Эргономичная конструкция — небольшой размер, встроенная вентиляция;

✔ Импортозамещение — использование российских компонентов для быстрого ремонта.

Шкаф управления насосами (ШУН) для контроля параметров теплосети

Сферы применения

Решение особенно актуально для предприятий ЖКХ и энергетики, где важно поддерживать стабильные параметры теплоснабжения без перерасхода теплоносителя. Внедрение таких систем способствует снижению эксплуатационных затрат и повышению надёжности работы тепловых сетей.

ШУНы «РусАвтоматизации» могут применяться в сферах, где требуется подтверждение их соответствия технологическим регламентам Таможенного союза 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Продукция прошла проверку, в результате которой компанией были получены протоколы испытаний и «Сертификат соответствия » № EAЭС RU C-RU.HE24.B.03489/25, серия RU, № 0548307.

«РусАвтоматизация» продолжает развивать линейку интеллектуальных систем автоматизации, предлагая заказчикам технические решения под конкретные задачи.

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