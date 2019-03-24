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Космонавтика

Российские инженеры тестируют центрифугу для создания искусственной гравитации на МКС

  •  © russiagoodnews.ru

Инженеры из Института медико-биологических проблем Российской Академии Наук создали центрифугу малого радиуса. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ИМБП РАН, она будет использована для создания искусственной гравитации в отсеках орбитальной станции.

Разработчики устройства предполагают установить центрифугу малого радиуса на российском трансформируемом модуле МКС. Его запуск планируется в 2020 или 2021 году. Стоимость проекта составит около 6 млрд рублей.

Еще Циолковский в своей теории «эфирных поселений» высказывал идею создания искусственной силы тяжести путем вращения станции. Искусственная гравитация на космическом корабле или станции, созданная с помощью центрифуги, достаточно часто демонстрируется в научно-фантастических фильмах, описана во многих НФ-романах.

Создать такие условия для всего корабля или станции технически пока не представляется возможным. Центрифуга малого или короткого радиуса имитирует состояние гравитации, создавая ускорение в направлении «голова-ноги» и близкую к земной, так называемую, афферентную импульсацию, что позволит поддерживать организм космонавтов в «земных условиях» в течение длительных полетов.

Источник: lentachel.ru/news/2019/03/19/dlya-sozdaniya-iskusstvennoy-gravitatsii-na-mx-rossiyskie-inzhenery-testiruyut-tsentrifugu.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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http://russiagoodnews.ru/2019/03/20/dlya-sozdaniya-iskusstvennoj-gravitatsii-na-mks-rossijskie-inzhenery-testiruyut-tsentrifugu/

космонавтика
  • NovaM3 NovaM3
    24.03.1917:01:38

    Вот тема правильная. Надо испробовать такой способ, насколько он жизнеспособен.

    #1117438
  • Федя Крюков Федя Крюков
    24.03.1917:42:22

    Вообще это довольно интересно, ведь считается, что радиус центрифуги для создания искусственной гравитации должен быть достаточно большим (больше, чем возможно на МКС), иначе для космонавтов будет только хуже (слишком большая разница между силой тяжести на уровне ног и уровне головы, предположительный эффект укачиванич при больших скоростях вращения из-за небольшого радиуса, и пр.)

    Отредактировано: Федя Крюков~17:47 24.03.19
    #1117457
  • Нет аватара Захарка
    24.03.1918:25:46

    Круто, сразу вспоминаются кадры из «Космической одиссеи 2001 года». Правда, там центрифуга была диаметром больше самой станции.

    #1117469
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