Российские инженеры тестируют центрифугу для создания искусственной гравитации на МКС

Инженеры из Института медико-биологических проблем Российской Академии Наук создали центрифугу малого радиуса. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ИМБП РАН, она будет использована для создания искусственной гравитации в отсеках орбитальной станции.

Разработчики устройства предполагают установить центрифугу малого радиуса на российском трансформируемом модуле МКС. Его запуск планируется в 2020 или 2021 году. Стоимость проекта составит около 6 млрд рублей.

Еще Циолковский в своей теории «эфирных поселений» высказывал идею создания искусственной силы тяжести путем вращения станции. Искусственная гравитация на космическом корабле или станции, созданная с помощью центрифуги, достаточно часто демонстрируется в научно-фантастических фильмах, описана во многих НФ-романах.

Создать такие условия для всего корабля или станции технически пока не представляется возможным. Центрифуга малого или короткого радиуса имитирует состояние гравитации, создавая ускорение в направлении «голова-ноги» и близкую к земной, так называемую, афферентную импульсацию, что позволит поддерживать организм космонавтов в «земных условиях» в течение длительных полетов.

Источник: lentachel.ru/news/2019/03/19/dlya-sozdaniya-iskusstvennoy-gravitatsii-na-mx-rossiyskie-inzhenery-testiruyut-tsentrifugu.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop