Стартовый стол для тяжелой «Ангары» на Восточном введен в эксплуатацию
Один из самых современных и автоматизированных в мире. Стартовый стол для «Ангары» на Восточном ввели в эксплуатацию
РИА НовостиНа космодроме Восточный введен в эксплуатацию стартовый стол для ракет-носителей тяжелого класса семейства «Ангара». Соответствующее разрешение получено «Дирекцией космодрома «Восточный», сообщает «Роскосмос» в своем Telegram-канале.
Этот стартовый стол, по оценкам специалистов, — один из самых современных и автоматизированных в мире. Его площадь — более 45 тысяч квадратных метров. Также в рамках строительства стартового комплекса «Ангара» сданы в эксплуатацию еще 37 объектов.
Среди них:
- командный пункт,
- технологический блок кислорода и азота,
- хранилище кислорода и азота,
- площадка хранилища кислорода для заправки разгонного блока,
- укрытия для обслуживающего персонала,
- эвакуационные тоннели,
- заправочная эстакада,
- перрон взятия проб,
- молниеотводы,
- прожекторные мачты.
Как подчеркивается, при проектировании и строительстве стартового комплекса для «Ангары» учитывались все технологические достижения последних десятилетий. Проект выполнен таким образом, что предполагает возможность параллельного строительства, монтажа и испытаний технологического оборудования.
По словам руководителя «Дирекции космодрома «Восточный» Николая Новикова, на данный момент в рамках строительства стартового комплекса «Ангара» введено в эксплуатацию уже 70% сооружений. Оставшиеся вспомогательные сооружения планируется сдать до конца марта 2026 года.
