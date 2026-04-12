Есть метка на карте сегодня 250
borey Космонавтика

Стартовый стол для тяжелой «Ангары» на Восточном введен в эксплуатацию

Один из самых современных и автоматизированных в мире.

РИА НовостиНа космодроме Восточный введен в эксплуатацию стартовый стол для ракет-носителей тяжелого класса семейства «Ангара». Соответствующее разрешение получено «Дирекцией космодрома «Восточный», сообщает «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

Этот стартовый стол, по оценкам специалистов, — один из самых современных и автоматизированных в мире. Его площадь — более 45 тысяч квадратных метров. Также в рамках строительства стартового комплекса «Ангара» сданы в эксплуатацию еще 37 объектов.

Среди них:

  • командный пункт,
  • технологический блок кислорода и азота,
  • хранилище кислорода и азота,
  • площадка хранилища кислорода для заправки разгонного блока,
  • укрытия для обслуживающего персонала,
  • эвакуационные тоннели,
  • заправочная эстакада,
  • перрон взятия проб,
  • молниеотводы,
  • прожекторные мачты.

Как подчеркивается, при проектировании и строительстве стартового комплекса для «Ангары» учитывались все технологические достижения последних десятилетий. Проект выполнен таким образом, что предполагает возможность параллельного строительства, монтажа и испытаний технологического оборудования.

По словам руководителя «Дирекции космодрома «Восточный» Николая Новикова, на данный момент в рамках строительства стартового комплекса «Ангара» введено в эксплуатацию уже 70% сооружений. Оставшиеся вспомогательные сооружения планируется сдать до конца марта 2026 года.

Источник: rg.ru

  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski12.04.26 13:44:36

    Сегодня 12 апреля — ДЕНь КОСМОНАВТИКИ друзья!!!

    В российской космической области, при всех ее проблемах, происходит много чего интересного и перспективного.
    — запуск системы Рассвет широкополосной космической связи
    — безаварийная серия запусков Рогозина-Борисова-Баканова
    — завершение строительства космодрома Восточный
    — серия запусков новой ракеты Ангара
    — реализация работ по РОС
    — сверхлегкая ракета-носитель Старт-1М (2027 год)
    — развитие систем космической разведки и наблюдений для нужн военныой и гражданских областей
    — развитие систем связи на базе геостационарных спутников
    — реализация работ по новой ракете Орел для пилотируемых полетов (появились снимки)

    Наконец — ждем запуска новой ракеты Союз-5:

    Первый пуск ракеты «Союз-5» с Байконура планируется выполнить в период с 13 по 16 апреля (тфу, тфу, тфу)

    Это мой список составленный по памяти — естественно неполный и субъективный.

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~13:45 12.04.26
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski12.04.26 13:58:42

    Частные инвестиции в пуски ракет Старт-1М с Восточного составят
    600 млрд ₽

    12 апреля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что частный инвестор направит 600 млрд ₽ на строительство стартового комплекса для сверхлегких ракет-носителей* Старт-1М на космодроме Восточный.

    По словам главы госкорпорации, соглашение об инвестициях рассчитано на восемь лет. Средства пойдут не только на ракеты и стартовую инфраструктуру, но и на производство спутников связи и телекоммуникации. «Сейчас они консолидируют ряд активов в этой сфере, которые за периметром Роскосмоса, но в космической отрасли», — отметил Баканов на встрече с Владимиром Путиным. Ожидается, что новые ракеты смогут выводить аппараты массой до 500 килограммов на высоту до 500 километров.

    Ракета-носитель Старт-1 состоит из четырех ступеней и разработана на базе межконтинентальной баллистической ракеты** Тополь. В период с 1993 по 2006 год было осуществлено шесть запусков данной ракеты, в результате которых на орбиту успешно вывели шесть космических аппаратов.

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~13:59 12.04.26
    • Badassgoliath Badassgoliath12.04.26 15:53:21
      Ожидается, что новые ракеты смогут выводить аппараты массой до 500 килограммов на высоту до 500 километров.


      Писали про ещё более лёгкую ракету «Воронеж», там вроде 250 кг нагрузки.

  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski12.04.26 15:29:13

    Первый пуск ракеты «Союз-5» с Байконура планируется выполнить в период с 13 по 16 апреля

    Ранее запуск был запланирован на 4 апреля, однако понадобились дополнительные проверки оборудования стартового комплекса и систем ракеты-носителя.
    На космодроме Байконур с конца марта тщательно проверяются все системы и оборудование новой ракеты-носителя «Союз-5». Изначально первый полет ракеты был запланирован на начало месяца (ориентировочно на 4 апреля), однако запуск был перенесен. Согласно казахстанскому изданию КазТАГ, который ссылается на свои источники на космодроме, испытательный пуск ракеты-носителя планируется выполнить в период с 13 по 16 апреля.

    Источники из Байконура сообщают, что перенос срока запуска связан с необходимостью дополнительных проверок оборудования стартового комплекса и систем ракеты-носителя. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на этой неделе подтвердил, что запуск состоится в ближайшее время, а точную дату ведомство озвучит после посещения стартовой площадки в Казахстане после международного форума «Российская космическая неделя», который продлится до 12 апреля.

    Дата запуска российской системы несколько раз менялась в связи с необходимостью проведения дополнительных испытаний. По словам Баканова, работы над «Союз-5» были завершены в 2025 году, запуск первоначально был запланирован на конец декабря/начало января. Ракета остается на космодроме Байконур, она уже установлена в вертикальном положении.

    В январе состоялись статические испытания двигателя РД-0124МС, расположенного в верхней ступени ракеты-носителя «Союз». Этот двигатель создан на основе РД-0124, разработанного и испытанного в период с 1996 по 2012 год, включая модификации и сертификацию. До этого РД-0124 использовался в нескольких миссиях в качестве двигателя для верхних ступеней ракеты «Союз-2».

    Двухступенчатая ракета «Союз-5» имеет длину около 60 метров и диаметр 4 метра. Полезная нагрузка на низкую околоземную орбиту (НОО) оценивается в 17-18 тонн. В рамках своего дебюта «Союз-5» совершит суборбитальный полет с макетом полезной нагрузки.
