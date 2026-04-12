Один из самых современных и автоматизированных в мире. Стартовый стол для «Ангары» на Восточном ввели в эксплуатацию

РИА НовостиНа космодроме Восточный введен в эксплуатацию стартовый стол для ракет-носителей тяжелого класса семейства «Ангара». Соответствующее разрешение получено «Дирекцией космодрома «Восточный», сообщает «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

Этот стартовый стол, по оценкам специалистов, — один из самых современных и автоматизированных в мире. Его площадь — более 45 тысяч квадратных метров. Также в рамках строительства стартового комплекса «Ангара» сданы в эксплуатацию еще 37 объектов.

Среди них:

командный пункт,

технологический блок кислорода и азота,

хранилище кислорода и азота,

площадка хранилища кислорода для заправки разгонного блока,

укрытия для обслуживающего персонала,

эвакуационные тоннели,

заправочная эстакада,

перрон взятия проб,

молниеотводы,

прожекторные мачты.

Как подчеркивается, при проектировании и строительстве стартового комплекса для «Ангары» учитывались все технологические достижения последних десятилетий. Проект выполнен таким образом, что предполагает возможность параллельного строительства, монтажа и испытаний технологического оборудования.

По словам руководителя «Дирекции космодрома «Восточный» Николая Новикова, на данный момент в рамках строительства стартового комплекса «Ангара» введено в эксплуатацию уже 70% сооружений. Оставшиеся вспомогательные сооружения планируется сдать до конца марта 2026 года.