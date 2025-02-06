Завершена модернизация наземной космической инфраструктуры России

В 2024 году холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») завершил важный этап модернизации Наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами научного и социально-экономического назначения. Обновленная инфраструктура была дополнена современными программно-аппаратными средствами и цифровыми сервисами, что позволило успешно выполнить пусковую программу Роскосмоса. В течение года было проведено более тысячи сеансов связи и управления для обмена данными между Землей и космическими аппаратами. Об этом проекту «Сделано у нас» сообщила Пресс-служба РКС.

Комплекс средств измерений, сбора и обработки информации на космодроме «Восточный», разработанный РКС, обеспечил информационное сопровождение запусков спутниковых группировок, включая «Метеор-М» № 2-4, «Ионосфера» № 1 и № 2, «Кондор-ФКА» № 2, а также тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5». Это стало важным шагом для российской космонавтики.

РКС продолжает развивать наземные станции управления, обновляя оборудование и программное обеспечение. За всю историю предприятия холдинга разработали более 80% комплексов управления спутниками. Заместитель генерального директора РКС Максим Щербаков отметил, что современные космические системы требуют от наземного сегмента больших ресурсов, и холдинг заранее начал подготовку к модернизации. В 2024 году обновленный комплекс на космодроме «Восточный» успешно справился с задачами, включая запуски тяжелых ракет. В планах — дальнейшее развитие инфраструктуры для поддержки будущих модулей Российской орбитальной станции и перспективных космических кораблей.

РКС также приступил к созданию новых универсальных наземных станций и модернизации командно-измерительных систем. Использование унифицированных элементов позволяет сократить сроки разработки и снизить эксплуатационные расходы. Внедрение цифровых сервисов и создание испытательно-учебного оборудования помогут улучшить качество аппаратуры и обучить персонал с использованием виртуальных технологий.

На трассовом измерительном пункте «Сахалин» завершились работы по монтажу антенных систем и развертыванию станций спутниковой связи, телеметрических комплексов и средств защиты информации. Две 12-метровые антенны ТНА-12М, разработанные ОКБ МЭИ, оснащены модульным программным обеспечением, позволяющим удаленно управлять космическими аппаратами из любой точки страны.

Для системы «Кондор-ФКА» специалисты НИИ ТП создали наземный комплекс приема, обработки и распространения информации, который работает с данными дистанционного зондирования Земли. Этот комплекс значительно сократил время обработки данных и повысил качество геоинформационных продуктов.

В планах РКС — дальнейшая модернизация наземного комплекса управления, испытания пункта «Сахалин», разработка средств измерений для ракетного комплекса «Амур-СПГ» и создание наземных комплексов для управления перспективными группировками космических аппаратов. Также ведутся работы по созданию инфраструктуры для будущей Российской орбитальной станции.

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Другие сервисы:

Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/

Boosty: https://boosty.to/sdelanounas

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен