Новая спецтехника для модернизации БАМа поступила на ВСЖД

В 2018 году по программе обновления подвижного состава на Восточно-Сибирскую железную дорогу поступили 50 новых вагонов (хоппер-дозаторов), предназначенных для перевозки щебня, балласта и прочего сыпучего груза.

Получение спецтехники позволит обеспечить нарастающую динамику ремонтно-путевых работ. Все полученные вагоны направляются на БАМ для модернизации инфраструктуры железной дороги.

Современная техника оборудована автоматическим разгрузочно-дозирующим механизмом, который превращает его в высокоэффективную путевую машину, применяемую при строительстве, реконструкции и всех видах ремонта железнодорожного пути.

Также по программе обновления подвижного состава в 2018 году на Восточно-Сибирской железной дороге парк специализированной техники пополнился десятью новыми машинами.

На станцию Иркутск-Сортировочный поступили щебнеочистительная машина ЩОМ-1400, погрузочно-транспортировочный мотовоз МПТГ, а также шесть модулей технического сопровождения и обслуживания путевых машин МТСО. На станцию Северобайкальск прибыли две служебные автомотрисы АС-01.

Применение ЩОМ-1400 (щебнеочистительной машины) во время путевых работ позволяет снимать и очищать щебеночный балласт.

Основной задачей погрузочно-транспортировочного мотовоза МПТГ является перевозка рабочих бригад и выполнение погрузочно-разгрузочных работ. Также эта машина обеспечена необходимой системой для подключения электроинструмента.

Модули МТСО предназначены для сопровождения специального подвижного состава (путевая, снегоуборочная техника и т. д. ), проезда и проживания персонала.

Автомотриса АС-01 позволит доставлять укрупненные, до 48 человек, ремонтные бригады к месту проведения работ, обеспечивать технологию ремонта пути, а также проводить инспекционные осмотры объектов инфраструктуры.

Применение новой техники значительно снизит эксплуатационные расходы, оптимизирует процесс обслуживания инфраструктуры и улучшает условия труда персонала.

http://vszd.rzd.ru/news/p...7&page3307_810=5&id=16022

http://vszd.rzd.ru/news/p...7&page3307_810=8&id=15950